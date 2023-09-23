Сон не в руку: пожар посреди ночи едва не унес жизни комсомольчан

Спасатели уберегли спрятавшихся на балконе людей от языков пламени Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ночь – время, когда опасность может поджидать человека в самом его уязвленном состоянии. Во время сна вокруг может твориться что угодно, и если помощь придет хотя бы с небольшим опозданием, то сон может стать последним.

Коварная стихия огня может уносить жизни в считанные минуты, если поблизости не окажется спасателей. К счастью, пожар в доме на Магистральном шоссе в Комсомольске-на-Амуре попался на глаза очевидцам, которые незамедлительно выполнили свой гражданский долг. Пожарные прибыли на адрес, где полыхала квартира на девятом этаже. Четверо человек успели эвакуироваться по лестнице, но спустя мгновения, покинуть помещение привычным способом уже не представлялось возможным.

Поэтому оставалось только прятаться на балконе, откуда спасатели забрали еще двух человек с помощью автолестницы. 65-летнего мужчину вместе с его 13-летним сыном спустили на землю в надежные руки медицинских сотрудников. Осмотр выявил легкое отравление дымом у мальчика, которого экстренно увезли в больницу.

Через 40 минут после поступления сообщения удалось полностью ликвидировать возгорание. 21 человек из личного состава побороли огонь вместе с шестью единицами техники.

- В двухкомнатной квартире горели домашние вещи, мебель и оконные рамы в обеих комнатах. Кроме того сгорела мебель в коридоре. Общая площадь горения составила 22 квадратных метра. Квартира по всей площади повреждена продуктами горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Проверочные мероприятия по уточнению обстоятельств, приведших к пожару, продолжаются. Сейчас уже известно, что минимизировать риски мог бы помочь пожарный извещатель, которого в квартире не было. Специалисты называют прибор одним из наиболее эффективных средств, предотвращающих смертельные исходы, так как извещатель реагирует громким сигналом, и проспать опасность попросту не получится.

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