Бросалась на ноги и вцепилась в бедро ребенку: семья получит 100 тысяч рублей после нападения собаки в Хабаровске

Мальчику пришлось пройти длительный курс прививок Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске разрешился инцидент нападения бродячей собаки на четырехлетнего ребенка. Краевой суд оставил без изменения решение районного суда о возмещении 100 тысяч рублей семье, на чьего ребенка напало животное. Постановление уже вступило в законную силу, его исполнение контролирует районная прокуратура.

НАПАДЕНИЕ НА РЕБЕНКА

Это происшествие случилось еще в апреле 2021 года, тогда мальчику было всего 4 года. Не далеко от дома, несколько бездомных собак проявили агрессию по отношению к человеку, на парня напали, собаки покусали его за ноги и руки. В итоге мальчику причинен вред здоровью в виде ссадины средней трети правого бедра, а также нравственные страдания.

Мальчик прошел лечение дома, своевременная медицинская помощь ему была оказана, ребенку долго ставили уколы, однако проверка после обращения его матери все же была запущена. По мнению прокуратуры Краснофлотского района, органом местного самоуправления не были исполнены обязанности по организации мероприятий по обращению с такими животными.

В итоге прокурор обратился в суд, и потребовал компенсацию морального вреда семье пострадавшего ребенка в размере 100 тысяч рублей. Ведомство посчитало, что администрация бездействовала, хотя должна была заниматься отловом и содержанием бездомных собак.

- Суду прокуратура представила доказательства, свидетельствующие о многочисленных жалобах жителей Краснофлотского района города Хабаровска о проявляющих агрессию безнадзорных животных, которые органом местного самоуправления без рассмотрения направлялись индивидуальному предпринимателю, оказывающему по муниципальному контракту соответствующие услуги по отлову бродячих собак, - рассказали в прокуратуре края.

Суд требования удовлетворил, деньги взыскал. Но тут ответчик настоял на пересмотрении дела, а вернее, на обжаловании решения суда и пошел в краевой суд. Здесь его требования не удовлетворили.

Коллегия по гражданским делам изучила доказательства и пришла к выводу, что ребенку действительно причинен вред, а все доводы ответчика – голословные. Суд оставил решение о взыскании компенсации в 200 тысяч рублей, без каких либо изменений. С мальчиком все в порядке.

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