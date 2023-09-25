Таинственное исчезновение: двое мужчин пропали по дороге в поселок в Хабаровском крае

Мужчины пропали еще 18 сентября, на поиски отправились спасатели Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае несколько дней назад пропали двое мужчин, причем об одном из них есть данные - это житель региона 1988 года рождения, но кто был его приятель - неизвестно. Утром 25 сентября на их поиски отправился вертолет Ми-8 со спасателями МЧС на борту из Хабаровска. Поиски будут вестись в Тугуро-Чумиканском районе.

Вести о том, что полиции нужна помощь в поисках людей, поступили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю накануне утром. Оказывается, приятели не проявляли себя никаким образом еще с 18 числа, когда выехали на надувной лодке из Тугура в Березовый поселок Солнечного района.

На борту Ми-8 только самое необходимое оборудование Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Правоохранители сообщили, что 18 сентября два человека на надувной резиновой лодке с подвесным мотором направились по реке Тугур из одноименного села в поселок Березовый Солнечного района. Один из них - мужчина 1988 года рождения, личность второго пока не установлена. Об их местоположении до настоящего момента ничего не известно, - сообщили в краевом управлении МЧС.

Спасатели погрузили альпинистское снаряжение, лодки и гидрокостюмы в вертолет, и Ми-8 отправился на точку. На месте спасатели будут осматривать площадь с воздуха, спускаться к водной глади, искать самих людей или лодку. Возможно, они наткнутся на какие-то следы пропавших, при необходимости людей смогут экстренно эвакуировать на борт.

Вертолет полетел в сторону Тугура Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В то же время на земле продолжатся поиски потерявшихся. Этим занимается сейчас полиция района, а также местные жители, которым небезразлична судьба двух человек.

- Кроме экипажа, на борту трое спасателей поисково-спасательного отряда (село Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю с необходимым снаряжением для проведения спусков и поисков на воде. Они окажут поддержку наземным группам из числа сотрудников полиции и местного населения. Будет проведен осмотр указанного района с воздуха, - добавили в ведомстве.

Спасатели уже убыли на точку Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Куда исчезли мужчины, пока никто не знает, могло ли на воде с ними произойти худшее, и лодка перевернулась - ответа на это нет. Сейчас все силы и средства сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее найти пропавших и вернуть их домой, к родным.

Между тем спасатели не устают повторять, что жители края должны быть ответственны за свои и чужие жизни, выходить на воду на маломерных судах без соответствующего снаряжения - как минимум опасно и запрещено. А если все же вышли - то обязательно нужно следовать правилам безопасности, надевать жилеты, не перегружать лодку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сон не в руку: пожар посреди ночи едва не унес жизни комсомольчан

Спящие жильцы вырвались из горящего дома в Комсомольске благодаря очевидцам(подробнее)