Прыгнул и погиб: мужчину, устроившего смертельный отдых для друзей, будут судить в Хабаровске

Компания решила попрыгать с лодки воду, но этот аттракцион забрал жизнь одного из них Фото: Олег Укладов

Часто бывает так, что не трезвому человеку не доказать, что его поступки могут нести риск для него самого и для его окружения. «Под градусом» некоторые решаются на опасные игры и действия, на спор прыгают с трамплинов, переплывают реки, залазят на высокие постройки. Но безобидные на первый взгляд развлечения могут таить в себе смертельную опасность, так произошло этим летом на Амуре, где выпившая компания решила понырять с лодки в воду. В результате один человек утонул.

Это произошло в июле, житель села Осиновая речка решил на лодке покатать своих знакомых. Компания была изрядно выпившая, оно и понятно, лето, жара, природа… Тот мужчина, что управлял лодкой, не проследил за безопасностью. Товарищи были без защиты – не надели спасательные жилеты. Но это их не остановило, на приличном расстоянии от берега они решили понырять с лодки.

Вместе с водителем на лодке было пять человек, среди них один несовершеннолетний. Водитель позволил компании прыгать прямо на ходу, и в итоге один из его приятелей погиб.

После происшествия было заведено уголовное дело, как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, сейчас расследование завершено, и дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации маломерного судна, повлекшем по неосторожности смерть человека, направлено в суд.

- На судне он вышел в акваторию реки Амур, не обеспечив пассажиров специальными средствами безопасности, позволил находящимся в состоянии алкогольного опьянения лицам нырять в воду с движущейся лодки, что повлекло гибель одного из них, - сообщили в прокуратуре.

Так, из-за того, что мужчина позволил компании нырять на ходу и без спасательных жилетов, он может быть приговорен к принудительным работам на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

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