В Хабаровске прошла традиционная «Ярмарка здоровья» Фото: Александр СНЕГ

23 сентября в главном зале Хабаровского легкоатлетического манежа в рамках выставки «Мир медицины. Здоровье и красота» прошла «Ярмарка здоровья». На ней были широко представлены медицинские организации Хабаровска и Хабаровского края. Для посетителей подготовили массу активностей, как медицинской, так и околомедецинской направленности, связные с ведением активного и здорового образа жизни. Помимо этого, хабаровчанам предоставили возможность пройти и серьезные исследования.

- На ярмарке мы организовали пять локаций краевых лечебных учреждений. Это поликлиники №3, 11, 16, клинико-диагностический центр и бывшая десятая больница – сегодня она называется больница Войно-Ясенецкого. Именно в этих учреждениях на ярмарке проводится диспансеризация. И флюорографию можно пройти, и ЭКГ, и сдачу анализов, антропометрию, осмотр терапевта, измерение артериального давления, а лицам старше сорока лет измерение глазного давления. Единственное условие – прийти натощак для анализа крови, – рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Захарова, начальник отдела охраны здоровья управления социального развития администрации города Хабаровска.

Она отметила, что диспансеризацию проходят до сорока лет раз в три года. Но в промежуточные года проходят профосмотр – это первый этап диспансеризации. Поэтому гражданам, не подходящим по возрасту под диспансеризацию, все равно будут проведены эти исследования. Разница в названии важна только для специалистов, для обычных людей это одно и то же.

Кроме того, две поликлиники на ярмарке проводили вакцинацию против вируса гриппа. Поставить прививку мог любой желающий – прикрепление к районным поликлиникам значения не имело. Уколы ставили специалисты седьмой и пятнадцатой поликлиник. Для вакцинации было достаточно хорошего самочувствия – отсутствия повышенной температуры и катаральных проявлений. Ну и, конечно же, наличие паспорта и полиса ОМС.

- В этом году мы ожидаем грипп не очень хороший, тот который был в 2009 году. Об этом нас проинформировала главный внештатный инфекционист Дальневосточного Федерального округа Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что если не привиться, высока вероятность тяжелых последствий. Помимо вакцинации на ярмарке здоровья, никто не отменял возможность прививки в поликлиниках по месту жительства. К тому же мобильная бригада из поликлиники №11 работает в торговом центре «Эвр». С расписанием можно ознакомится на сайте учреждения.

Помимо диспансеризации, профосмотров и вакцинации, на ярмарке можно было пройти мастер класс по чистке зубов. И это не только для детей, но и, согласно врачебной статистике, для взрослых тоже. Врачи из детской поликлиники №17 проводили диагностику стоп на специальном приборе. В специально оборудованном микроавтобусе на улице перед входом на ярмарку можно было проверить слух и сразу же получить консультацию. Так же на ярмарке были представлены и продукты питания, в том числе мясо и мед.

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