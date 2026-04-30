В Магаданской области произошло ЧП на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе - произошел сход горной массы. По предварительной информации, под завалами могут находиться 8 человек. К месту уже вылетели вертолет Ми-8 МЧС России. От правительства региона направлены вертолет «Авиации Колымы», который доставит дополнительные силы горноспасателей, сотрудников медицины катастроф и технику для разборa завалов. Предварительной причиной называют таяние вечной мерзлоты. Журналисты KP.RU обсудили с учеными ситуацию.

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ?

Информацией о причинах происшествия изначально рассказал генеральный директор компании «Колымской угольной компании» Александр Нестерович. Он сообщил, что «в этом месте была линза, вечная мерзлота дала оттайку, и произошло обрушение».

- Линза - это льдонасыщенный слой породы, там где льда больше, чем породы. Оттайка мерзлоты могла произойти, но не факт, что сель был вызван именно ею. В этом году в Магаданской области выпало очень много снега. Я не могу ничего сказать конкретно по этому месту, у меня нет никаких данных, но сель мог быть вызван просто снеготаянием и большим количеством снега, - рассказала KP.RU кандидат технических наук, директор и учредитель АНО НИЦ «Северо-Восток» Ольга Макарьева. - Но если там есть линза мерзлоты, она тоже могла оттаять. Можно ли было предотвратить происшествие? Наверное, конкретный случай предотвратить было нельзя, но очевидно, и нам уже понятно, что мерзлота в Магаданской области тает, она изменяется и в регионе практически нет данных об этих изменениях. То есть все мероприятия, которые проводятся в регионе, они базируются на старых данных о температуре пород, о наличии льда и так далее. Эти данные не обновлялись уже более 30 лет. То, что регион нуждается в сети мониторинга и в обновлении данных - это однозначно.

Ранее в регионе не было подобных ЧП. Более того, их не было и в других регионах вечной мерзлоты. Последнее крупное ЧП на месторождениях на Дальнем Востоке произошло 18 марта 2024 года в Амурской области. Тогда на золотодобывающем руднике «Пионер» произошел обвал породы. Тогда погибло 13 человек. Спасательные работы шли вплоть до 1 апреля, но спасти никого не удалось. Тогда причиной ЧП стал заполненный водой карьер, который располагался прямо над шахтой. Эти случаи не похожи между собой, как минимум тем, что на Колыме работы на разрезе шли открытым способом.

По факту произошедшего, как и в случае с «Пионером», в Магаданской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи и криминалисты также направились на место происшествия.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТОЙ?

Вопрос о таянии вечной мерзлоты остро стоит уже не первый год. Так, еще в конце 2022 года компания «Терра Тех» опубликовала данные по исследованию мерзлоты на федеральной трассе «Колыма». Дорожные службы провели мониторинг только части дороги (81 километр), которая расположена в Якутии от села Чурапча до села Ытык-Кюель. Уже тогда данные показали, что дорога начнет деформироваться в разных местах из-за таяния вечной мерзлоты.

- На месте, это в районе трассы «Колыма», в районе поселка Стекольного, есть сейчас пункт мониторинга мерзлоты. Он был установлен как раз дорожными службами, но дело в том, что они установили этот пункт конкретно в том месте, где они знали, что есть линзы. Это было очевидно, потому что там дорога постоянно протаивает, проседает. Один пункт мониторинга на 460 тысяч квадратных километров - это недостаточно для понимания, что сейчас происходит с вечной мерзлотой. Что нужно сделать региону? Регион должен иметь свою региональную сеть мониторинга в различных репрезентативных ландшафтах, в различных условиях. Ведь оттаивание мерзлоты и изменение мерзлоты происходит неравномерно, оно зависит от растительности от типа пород от запасов льда и так далее, - добавила Ольга Макарьева.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Под завалами могут быть 8 человек: что известно про обрушение рудника в Магаданской области 30 апреля 2026

Колыма станет курортом: чем грозит глобальное потепление вечной мерзлоте