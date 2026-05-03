Спасательная операция на Кадыкчанском угольном разрезе в Сусуманском округе Магаданской области принесла трагические результаты. Вечером 3 мая 2026 года, на исходе четвертых суток, поисковые подразделения обнаружили под завалами тела четырех работников. К этому моменту тяжелой технике удалось разобрать свыше 12,5 тысяч кубометров горной породы и добраться до погребенных машин. Также обнаружены тела четверых погибших. Работы ведутся в круглосуточном режиме, на месте дежурят психологи и врачи. Публикуем последние новости об обрушении рудника в Магаданской области на 3 мая 2026 года.

К утру 3 мая 2026 года спасатели и горняки вышли на принципиально важный рубеж: под многометровой толщей породы удалось обнаружить две оставшиеся единицы техники, погребенные в день ЧП. Об этом в своем официальном канале сообщил генеральный директор предприятия Александр Нестерович. Техника находится глубоко под завалами, и теперь у оперативного штаба появился четкий ориентир для дальнейшего продвижения.

Суммарный объем вывезенной и перемещенной горной массы превысил 12 500 кубометров. Только за последнюю ночную смену было убрано 3 500 кубов. Группировка сил и средств наращивается: к работе подключились два отделения военизированного горноспасательного отряда Северо-Востока со спецоборудованием для демонтажа крупных плит.

Предварительно причиной обрушения пород стала линза в вечной мерзлоте. Проблему нам прокомментировала эксперт кандидат технических наук, директор и учредитель АНО НИЦ «Северо-Восток» Ольга Макарьева:

- Можно ли было предотвратить происшествие? Наверное, конкретный случай предотвратить было нельзя, но очевидно, и нам уже понятно, что мерзлота в Магаданской области тает, она изменяется и в регионе практически нет данных об этих изменениях. То есть все мероприятия, которые проводятся в регионе, они базируются на старых данных о температуре пород, о наличии льда и так далее. Эти данные не обновлялись уже более 30 лет. То, что регион нуждается в сети мониторинга и в обновлении данных - это однозначно.

К вечеру 3 мая появились первые подтвержденные данные о погибших. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, во время поисково-спасательной операции в Сусуманском округе были обнаружены тела четырех человек. По предварительной информации, всего под завалами могут оставаться до восьми горняков — поиски остальных продолжаются.

Спасательные работы после обрушения рудника в Магаданской области: как идут

Аварийно-спасательные работы не прерываются ни на минуту с момента трагедии. Штаб под руководством вице-губернатора Павла Берегового проводит совещания несколько раз в день, корректируя план действий. Основная сложность заключается в том, что техника спускается всё глубже, и теперь специалисты действуют максимально аккуратно, слой за слоем расчищая площадку.

За ходом операции следят в режиме реального времени с помощью беспилотных авиационных систем МЧС России. Дроны мониторят поведение породы на стенках карьера, чтобы исключить риск повторного обвала и обеспечить безопасность людей, работающих внизу. Помимо следственно-оперативной группы, на месте постоянно присутствуют эксперты Северо-Восточного управления Ростехнадзора.

Особо отмечается самоотверженность работников разреза. У многих из них вахта официально завершилась еще 1 мая, однако люди приняли решение остаться и участвовать в поисках своих коллег.

Пострадавшие и погибшие при обрушении рудника

Трагический итог четвертого дня спасательной операции — четверо погибших. Информация о личностях пока уточняется. ак сообщалось ранее под завалами может оставаться до восьми человек.

Гендиректор угольной компании Александр Нестерович подчеркнул, что лично обзванивал каждую семью, чьи близкие находятся под завалами. В районе происшествия организовано дежурство бригад врачей. Родственникам пообещали оказывать всю необходимую помощь и незамедлительно сообщать о любых изменениях в ходе поисков. организована адресная помощь и работа психологов.

Журналисту сайта KP.RU удалось побеседовать с другом одного из оказавшихся под завалам шахтеров. Он рассказал, что мужчина собирался менять работу - эта командировка должна была стать последней.

Таким образом, четверо работников остаются не найденными, и надежда на их спасение тает с каждым часом, хотя поиски продолжаются в активной фазе.

Фото и видео с места обрушения рудника в Магаданской области

В официальных каналах правительства Магаданской области и МЧС опубликованы новые кадры с места работ. На фото видно, как тяжелые бульдозеры и экскаваторы расчищают черные от угольной пыли завалы. На одном из снимков запечатлен момент извлечения крупной горной плиты, которая мешала продвижению спасателей. Видео с беспилотников демонстрирует масштаб сошедшего грунта и глубину воронки, куда поэтапно спускается техника.

Официальные комментарии об обрушении рудника в Магаданской области

Приводим хронологию ключевых заявлений оперативного штаба и руководства региона:

1 мая, губернатор Сергей Носов: «Тяжелой технике удалось разобрать более двух тысяч кубометров горной породы на месте ЧП в карьере Кадыкчанского разреза. Работы не прерывались всю ночь. Одновременно со спасательной операцией продолжаются оперативно-следственные действия. Регулярно заслушиваю доклады штаба о ходе работ и координации задействованных сил и средств».

2 мая, зампред Павел Береговой: «По сути, работаем вместе практически круглосуточно. О ситуации регулярно докладываю губернатору. Отдельно хочу отметить бригады врачей, которые посменно дежурят в районе происшествия».

2 мая, гендиректор Александр Нестерович (об итогах дневной смены): «Установлен ориентир для более точного проведения работ с учетом того, что была извлечена машина. До этого момента было сложно определить точку отсчета, сейчас план действий скорректирован. На место прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда Северо-Востока с необходимым оборудованием».

2 мая, Александр Нестерович (об итогах ночной смены, на утро): «Суммарно на утро вывезено 7 500 кубометров породы. Темп постараемся удержать. У всех, кто сегодня работает в разрезе, вахта закончилась еще вчера, но каждый принял решение остаться. Принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности людей в разрезе».

2 мая (21:00), Павел Береговой: «Поисково-спасательные работы продолжаются. С момента начала операции вывезено более 10 500 кубометров породы. Убираем завалы, расчищаем площадку, чтобы получить возможность продвигаться ниже. С учетом того, что техника спускается всё глубже, действуют максимально аккуратно».

3 мая, оперативный штаб (утро): «Под завалами на Кадыкчанском разрезе обнаружили две оставшиеся единицы техники. На утро вывезено суммарно 12 500 кубометров породы. Делаем всё необходимое, чтобы обеспечить возможность дальнейшей работы подразделения ВГСЧ МЧС России. Как только появится информация для родных и близких, незамедлительно сообщим».

3 мая (вечер), МЧС России: «Найдены тела четырех работников Кадыкчанского угольного разреза. Во время поисково-спасательных работ в Сусуманском округе обнаружены тела четырех человек. По предварительной информации, всего под завалами могут находиться до восьми человек. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. Предприятием будет организована адресная помощь родственникам погибших, работают психологи МЧС России».