Wink представляет премьеры последнего месяца весны

Майская кинофиша онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) объединяет очень разные истории, которые обязательно украсят праздники и будни самого любимого месяца весны. В ней соседствуют первый российский сериал о большом теннисе, грезы о космосе на фоне правды жизни, сказочные истории о царевне Лягушке и домовенке Кузе, российская эпическая историческая драма из XIII века и свежий канадско-американский криминальный триллер.

На протяжении всего мая будут выходить новые эпизоды сериала «Первая ракетка» (18+) линейки Wink Originals с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Она — юная талантливая теннисистка, которая вынуждена оставить большой спорт. Он — тренер, который ищет одаренного воспитанника для того, чтобы вывести его на главные мировые корты. Судьба сводит главных героев в московском теннисном клубе, где Катя влегкую обыгрывает богатых любителей на деньги. Сможет ли тандем добиться успеха, на какие жертвы придется пойти обоим, что и кто встанет на их пути, в какую тайну Катя не посвятила тренера, поставившего все на кон — новые перипетии истории раскрываются каждый четверг.

Поклонники Марка Эйдельштейна смогут посмотреть на Wink драму «Космос засыпает» (16+). В полнометражном дебюте Антона Мамыкина поднимается всегда актуальный вопрос взросления: можно ли отказаться от своей мечты ради семьи? Эйдельштейн играет студента престижного вуза, грезящего о космосе. Но реальность требует оставить учебу и вернуться в родной дом на берегу Белого моря, чтобы помочь семье. Также в фильме снимались Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова и другие.

Уже доступна на Wink романтическая драма «Первая» (16+). Главный герой Паша — студент-зумер, который никогда не влюблялся, да ему и некогда. У него есть ночной клуб, доставшийся в наследство от родителей, и долги, которые растут быстрее, чем он успевает принимать решения… Все начинает меняться, когда в жизни Паши появляется необыкновенная Алиса — полная противоположность студента-программиста, она одевается как настоящая леди, любит классическую музыку и сама играет на рояле. В итоге она «взломает» код Паши. Главные роли в фильме исполнили Олег Савостюк («Алиса в стране чудес», «Дайте шоу») и дебютантка Ирина Новиченко.

Небольшой русский город Козельск в 1238 году сыграл большую роль в истории. Защитники крепости во главе с 12-летним князем Василием остановили огромное войско Золотой Орды, которое на протяжении двух месяцев пыталось сокрушить преграду. Войска Батыя уже разорили Владимир и Москву, но Козельск оказал небывалое сопротивление, приведшее к потерям тысяч монголов. В четырехсерийной исторической драме «Злой город» (18+), расширенной версии одноименного фильма Константина Буслова, снимались Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев и другие.

Всю семью перед экранами соберут продолжения любимых сказочных историй. В фильме «Царевна-лягушка 2» (6+), который уже доступен в Wink, Ивана Царевича и Василису ждут новые испытания. В разгар свадебного пира невеста внезапно исчезает. Влюбленный Иван бросается на спасение любимой, которую захватила могущественная тмутараканская ведьма Морена, мечтающая о всемирном господстве. В сказке снимались Никита Кологривый, Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Светлана Пермякова и другие.

В доме Кузи и Наташи появляется неожиданная гостья — загадочная Тихоня. Как это изменит устоявшуюся веселую жизнь героев истории расскажет «Домовенок Кузя 2» (6+). К своим ролям вернулись Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Марк Андреасян и другие. Образ опасного Кощея воплотил Иван Охлобыстин, Кузю вновь озвучил Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

Ну а взрослые члены семьи, после сказок, с 20 мая могут посмотреть свежий канадско-американский криминальный триллер «Нормал» (18+). Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется почти сонным и дружелюбным. Но дерзкое ограбление банка показывает, что в тихом омуте все неспокойно. Похоже, что в преступный заговор вовлечен весь город. Теперь Улиссу нужно решить, готов ли он пойти до конца, защищая закон, и разрушить кажущуюся идиллию. В ролях Боб Оденкёрк, Райан Аллен, Билли Маклеллан, Лина Хиди, Генри Уинклер и другие.

В мае на Wink можно посмотреть премьеры нескольких телевизионных проектов. Уже доступна 12-серийная ретромелодрама «Берега любви» (16+) телеканала «Dомашний» рассказывает историю Насти и Матвея, которая разворачивается в самый сложный период — с конца двадцатых до начала пятидесятых прошлого века. Их характеры и судьбы раскрываются на фоне переломных исторических событий нашей страны: коллективизации, раскулачивания, Великой Отечественной войны… Главные роли в проекте Екатерины Двигубской исполнили Евгения Шахнович и Кирилл Кузнецов.

17 мая появится новый сезон проекта Пятого канала «Изгой» (16+) под названием «Нет пути назад». Зрителей ждет новая встреча с майором полиции Георгием Белоногом — героем, который уже не раз доказывал: даже в самых запутанных делах он идет до конца. Однако в этот раз ставки значительно выше, а противник гораздо ближе, чем кажется. Роли исполнили Андрей Фролов, Глафира Козулина, Оксана Базилевич, Марк Овчинников, Евгений Антонов, Мария Столярова и другие.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по решению правообладателей.

