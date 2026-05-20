Новый фасад: хабаровчанам доверили выбрать «лицо» нового музыкального театра

В Хабаровском крае стартовало голосование, которое определит, как будет выглядеть новое здание Краевого академического музыкального театра. Жителям региона предлагают выбрать один из двух вариантов архитектурной концепции.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Независимо от того, какой вариант победит, техническое наполнение театра останется неизменным. Обе концепции вмещают большой зал 1016 мест и малый зал на 252 места.

«Проекты созданы с учетом параметров и особенностей прежнего земельного участка, современных технических регламентов и требований. Они разработаны с опорой на мнение коллектива театра и преданных зрителей», — пояснили в министерстве культуры края. Таким образом, визуальные решения касаются исключительно внешнего облика и фасада.

Голосование проводится до 24 мая 2026 года. Ссылка на голосование.

Министерство культуры подчеркивает, что нынешние эскизы не плод фантазии архитекторов в вакууме. Ранее прошло несколько этапов сбора мнений и замечаний. Интересно, что учитывались пожелания не только жителей региона, но и «преданных зрителей, проживающих за его пределами».

Самая интригующая часть проекта – начало работ. Напомним, ранее власти обещали начать стройку в июле 2026 года. Однако проект, который планировали отправить на госэкспертизу в апреле, до сих пор не готов, а концепция только проходит публичные слушания.

Это означает, что конкретные сроки возведения нового здания Хабаровского музыкального театра пока остаются неизвестными. Выбранный вариант фасада министерство представит градостроительному совету только в конце мая, после чего процесс проектирования продолжится.

Напомним, 3 октября 2024 года в начале десятого утра загорелся Хабаровский краевой музыкальный театр. В тот момент проводился ремонт кровли здания, однако из-за неподготовленного места для демонтажа желоба искра от сварки попала на стройматериалы. Огонь быстро распространился с крыши театра до его основания.