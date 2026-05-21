Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

В Хабаровском районе на 34-м километре федеральной автодороги А-370 «Уссури» произошла смертельная авария. Жертвами столкновения легкового автомобиля с большегрузом стали водитель и пассажир легковушки.

Трагедия случилась сегодня ночью, 21 мая, в 2 часа 28 минут недалеко от поселка Корфовского.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда», мужчина 1983 года рождения, двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, он неправильно выбрал скоростной режим и не соблюл безопасную дистанцию до двигавшегося впереди большегруза «Ситрак» с полуприцепом, после чего совершил с ним столкновение.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель «Мазды» и его пассажир (год рождения устанавливается).

На месте ДТП работали сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Хабаровского края обращается ко всем водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

