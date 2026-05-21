Движение в центре Хабаровска будет ограничено почти весь день 23 мая.

В ближайшую субботу, 23 мая, центр краевой столицы станет пешеходной зоной для тысяч бегунов. Там пройдёт X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Событие, из-за которого водителям придётся на время забыть о привычных маршрутах. Рассказываем, какие улицы перекроют, во сколько и как объехать пробки без потери нервов и времени.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Перекрытие дорог 23 мая в Хабаровске

Движение ограничат в два этапа — с 12:30 до 14:30 и с 14:30 до 20:00.

Первая волна перекрытий с 12:30 до 14:30: центр встанет на два часа

С полудня до середины дня под запрет попадут главные артерии города. Не проехать:

- по улице Муравьева-Амурского;

- по улице Карла Маркса;

- по улице Пушкина (на участке от Шеронова до Московской);

- а также отрезок от Карла Маркса до Ким-Ю-Чена.

В эти два часа лучше не соваться в центр без крайней нужды — троллейбусы и автобусы пойдут в обход.

Вторая волна с 14:30 до 20:00: самые долгие неудобства

После обеда запрет станет мягче по географии, но дольше по времени, почти до вечера. Перекрывают:

- Муравьева-Амурского и Карла Маркса (от Шеронова до Синельникова);

- транспортную развязку на пересечении Карла Маркса и Ленинградской.

Именно здесь организаторам полумарафона понадобится больше всего пространства. Будьте готовы, что пробки в этот период могут «встать» даже на прилегающих улицах.

Как будут ходить троллейбусы в Хабаровске 23 мая

маршруты № 1, 2, 4, 9, 28

Администрация Хабаровска опубликовала точные схемы объезда. Весь общественный транспорт временно «съезжает» с перекрытых магистралей на параллельные улицы.

Днём (12:30–14:30):

- Троллейбусы № 1, 4, 9 направятся с Карла Маркса на Синельникова и Ленинградскую – далее на железнодорожный вокзал.

- Обратно – по Ленинградской на Карла Маркса, а потом по обычным маршрутам.

Вечером (14:30–20:00):

- Троллейбусы № 1, 2, 4, 9, 28 поедут с Ленинградской на Синельникова, затем на Карла Маркса и дальше по своим схемам.

Движение автобусов 23 мая в Хабаровске

Подробный разбор самых востребованных маршрутов

Маршруты 14, 19, 82 (работают в оба периода)

- Туда: с Карла Маркса - Синельникова - Ленинградская - Амурский бульвар -Дзержинского - Муравьева-Амурского.

- Обратно: с Муравьева-Амурского - Волочаевская - Амурский бульвар -Ленинградская - Синельникова - Карла Маркса.

Маршрут № 21

- Туда: Карла Маркса - Синельникова - Ленинградская - Амурский бульвар - Льва Толстого (до Дворца профсоюзов).

- Обратно: по Амурскому бульвару - Ленинградская - путепровод - Карла Маркса.

Маршрут № 29К

Следует по Амурскому бульвару на железнодорожный вокзал, затем на Ленинградскую, Синельникова и Карла Маркса.

Маршрут № 34 (от вокзала в обход)

- Туда: от ЖД-вокзала по Амурскому бульвару - Дзержинского - Муравьева-Амурского.

- Обратно: с Муравьева-Амурского на Волочаевскую, затем по Амурскому бульвару до вокзала.

Маршрут № 56

Днём и вечером идёт по Ленинградской до вокзала, потом по Амурскому бульвару на Дзержинского и Муравьева-Амурского.

Маршруты 13, 20, 22, 26, 35 (только вечером, 14:30–20:00)

Следуют от вокзала по Ленинградской - Синельникова - Карла Маркса, а дальше по штатному расписанию.

Маршруты 75 и 83П

В направлении Волочаевского городка и по своему пути идут с Карла Маркса на Синельникова и Ленинградскую.

Кстати: маршрут № 29П (обратите внимание, не путайте с 29К) проследует просто по Синельникова и Ленинградской, а затем на обычный маршрут.

В администрации Хабаровска настоятельно просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Особенно это касается тех, кто едет на железнодорожный вокзал или в аэропорт. Троллейбусы и автобусы работают, но маршруты изменены — лучше выезжать заранее.

