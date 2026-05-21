В ближайшую субботу, 23 мая, центр краевой столицы станет пешеходной зоной для тысяч бегунов. Там пройдёт X Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Событие, из-за которого водителям придётся на время забыть о привычных маршрутах. Рассказываем, какие улицы перекроют, во сколько и как объехать пробки без потери нервов и времени.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».
Движение ограничат в два этапа — с 12:30 до 14:30 и с 14:30 до 20:00.
Первая волна перекрытий с 12:30 до 14:30: центр встанет на два часа
С полудня до середины дня под запрет попадут главные артерии города. Не проехать:
- по улице Муравьева-Амурского;
- по улице Карла Маркса;
- по улице Пушкина (на участке от Шеронова до Московской);
- а также отрезок от Карла Маркса до Ким-Ю-Чена.
В эти два часа лучше не соваться в центр без крайней нужды — троллейбусы и автобусы пойдут в обход.
Вторая волна с 14:30 до 20:00: самые долгие неудобства
После обеда запрет станет мягче по географии, но дольше по времени, почти до вечера. Перекрывают:
- Муравьева-Амурского и Карла Маркса (от Шеронова до Синельникова);
- транспортную развязку на пересечении Карла Маркса и Ленинградской.
Именно здесь организаторам полумарафона понадобится больше всего пространства. Будьте готовы, что пробки в этот период могут «встать» даже на прилегающих улицах.
маршруты № 1, 2, 4, 9, 28
Администрация Хабаровска опубликовала точные схемы объезда. Весь общественный транспорт временно «съезжает» с перекрытых магистралей на параллельные улицы.
Днём (12:30–14:30):
- Троллейбусы № 1, 4, 9 направятся с Карла Маркса на Синельникова и Ленинградскую – далее на железнодорожный вокзал.
- Обратно – по Ленинградской на Карла Маркса, а потом по обычным маршрутам.
Вечером (14:30–20:00):
- Троллейбусы № 1, 2, 4, 9, 28 поедут с Ленинградской на Синельникова, затем на Карла Маркса и дальше по своим схемам.
Подробный разбор самых востребованных маршрутов
Маршруты 14, 19, 82 (работают в оба периода)
- Туда: с Карла Маркса - Синельникова - Ленинградская - Амурский бульвар -Дзержинского - Муравьева-Амурского.
- Обратно: с Муравьева-Амурского - Волочаевская - Амурский бульвар -Ленинградская - Синельникова - Карла Маркса.
Маршрут № 21
- Туда: Карла Маркса - Синельникова - Ленинградская - Амурский бульвар - Льва Толстого (до Дворца профсоюзов).
- Обратно: по Амурскому бульвару - Ленинградская - путепровод - Карла Маркса.
Маршрут № 29К
Следует по Амурскому бульвару на железнодорожный вокзал, затем на Ленинградскую, Синельникова и Карла Маркса.
Маршрут № 34 (от вокзала в обход)
- Туда: от ЖД-вокзала по Амурскому бульвару - Дзержинского - Муравьева-Амурского.
- Обратно: с Муравьева-Амурского на Волочаевскую, затем по Амурскому бульвару до вокзала.
Маршрут № 56
Днём и вечером идёт по Ленинградской до вокзала, потом по Амурскому бульвару на Дзержинского и Муравьева-Амурского.
Маршруты 13, 20, 22, 26, 35 (только вечером, 14:30–20:00)
Следуют от вокзала по Ленинградской - Синельникова - Карла Маркса, а дальше по штатному расписанию.
Маршруты 75 и 83П
В направлении Волочаевского городка и по своему пути идут с Карла Маркса на Синельникова и Ленинградскую.
Кстати: маршрут № 29П (обратите внимание, не путайте с 29К) проследует просто по Синельникова и Ленинградской, а затем на обычный маршрут.
В администрации Хабаровска настоятельно просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Особенно это касается тех, кто едет на железнодорожный вокзал или в аэропорт. Троллейбусы и автобусы работают, но маршруты изменены — лучше выезжать заранее.
