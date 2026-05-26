Хабаровск готовится масштабно отметить 168-летие со дня основания. Программа разнообразная - жителей ждет масса ярких концертов, мастер-классов и спортивных событий, и фестивалей. Один из масштабных - «Счастливый Хабаровск-2026». Он откроется на «красной линии» города, из-за чего введут ограничение движения. Все что известно о перекрытии дорог в Хабаровске 31 мая 2026 года - в материале «КП-Хабаровск».

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ НА ДЕНЬ ГОРОДА 2026 В ХАБАРОВСКЕ

30 мая 2026 года в Хабаровске пройдет Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск».

С 13:00 до 20:00 движение всех видов транспорта ограничат по улице Муравьева-Амурского - от Дзержинского до Шевченко, а также на пересекающих ее улицах.

В это время изменятся маршруты троллейбусов и автобусов.

Троллейбусы № 1, 4 и 9 в направлении центра поедут с улицы Муравьева-Амурского на Волочаевскую, затем по Амурскому бульвару, улице Дзержинского и снова на Муравьева-Амурского. Обратно — по тем же улицам.

Автобусы поедут по новым схемам.

Маршрут 1Л с улицы Ленина повернет на Волочаевскую, Амурский бульвар до Комсомольской. 1С с Комсомольской поедет по Амурскому бульвару, Дзержинского, Уссурийскому бульвару до Тургенева. 8 в центр с Калинина уйдет на Серышева, Дзержинского, Ленина, Волочаевскую. 10 от Автовокзала с Серышева свернет на Дзержинского, затем на Ленина.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 31 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ

Маршруты 14, 19, 82 в центр с Муравьева-Амурского направят на Волочаевскую, Амурский бульвар, Пушкина, Карла Маркса. 17 и 49 в центр с Калинина поедут по Серышева, Дзержинского, Муравьева-Амурского на Волочаевскую. 23 маршрут в центр с Серышева свернет на Дзержинского, затем на Ленина. 29К последует по Волочаевской до Амурского бульвара. 29П с Амурского бульвара поедет по Дзержинского на Ленина.

Автобус 34 от Автовокзала с Муравьева-Амурского уйдет на Дзержинского, Ленина, Калинина. Обратно — с Запарина на Ленина, Волочаевскую, Муравьева-Амурского. 52 от переулка Облачного с Ленина повернет на Волочаевскую до Амурского бульвара. 56 с Муравьева-Амурского поедет на Дзержинского, затем на Ленина.

71 маршрут на День города 2026 в Северный микрорайон: с Ленина на Волочаевскую, Амурский бульвар, Комсомольскую, Серышева. В Южный микрорайон: с Серышева на Дзержинского, Ленина, Калинина. 73 с Запарина уйдет на Уссурийский бульвар, затем на Калинина.

83 с Запарина повернет направо на Ленина, доедет до Дзержинского. 83П от Ленинградской поедет по Ленина до Калинина.

Движение всех видов транспорта на День города 2026 будет организовано по указаниям сотрудников ДПС ГАИ. Уточнить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45-00-56. Водителей и пассажиров просят заранее планировать поездки и учитывать временные изменения маршрутов.

