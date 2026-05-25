Сергей Кравчук оценил новую площадку со спортивными тренажерами в парке «Динамо»

В парке «Динамо» торжественно открыли новую современную спортивную площадку. Это первая из восьми спортивных зон, которые появятся в Хабаровске. Подробности – в материале «КП» – Хабаровск».

Парк «Динамо» давно стал центром уличных тренировок, однако современного оборудования для силового тренинга здесь до сих пор не было. В честь открытия воспитанники городских спортшкол опробовали новые тренажёры и сдали нормы ГТО. Спортсменов приветствовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и управляющий головным отделением по Хабаровскому краю Сбера Александр Стоянов.

«В Год спорта, объявленный губернатором Хабаровского края, здесь, в парке «Динамо», появилась новая современная спортивная площадка, – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – Такие спортивные локации не просто украшают город – они меняют образ жизни людей к лучшему. Это места, где зарождаются спортивные традиции семей, где мальчишки и девчонки делают первые шаги к большим победам, а люди постарше сохраняют активность и бодрость в любом возрасте. Восемь уникальных спортплощадок станут точками притяжения для любителей активного образа жизни и занятий спортом на свежем воздухе».

Новая площадка в парке «Динамо» оборудована тренажёрами для силовых тренировок с регулируемой нагрузкой. Они подходят как любителям, так и профессиональным атлетам. Одновременно здесь могут заниматься до 20 спортсменов разного уровня подготовки. В центре установлена многофункциональная рама для кроссфит-тренировок. Инструкция по выполнению упражнений размещена на каждом тренажёре. Площадка уже открыта для всех желающих.