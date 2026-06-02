Полосатые и косолапые: дикие звери продолжают выходить к людям в Хабаровском крае

Фото: Центр "Амурский тигр"

На прошлой неделе амурский тигр утащил собаку прямо со двора в селе Роскошь. Недавно гималайский медведь вышел к людям на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, а в Советской Гавани косолапый разрыл свежее захоронение на кладбище, добравшись до человеческих останков. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Статистика Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края за неделю с 22 по 28 мая показывает: число конфликтных ситуаций с дикими животными остаётся стабильно высоким, шесть случаев за неделю. Однако, география инцидентов и их характер заставляют содрогнуться даже бывалых таёжников: хищники всё чаще чувствуют себя хозяевами не только в лесу, но и на городских окраинах, кладбищах и военных объектах.

По информации Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, на неделе с 22 по 28 мая зафиксировали 6 конфликтных ситуаций с дикими животными,столько же, сколько и неделей раньше. Если в предыдущий период угрозу создавали не только медведи, но и амурские тигры, то сейчас основными нарушителями спокойствия стали бурые и гималайские медведи.

Амурские тигры на прошлой неделе утащили трёх собак в нескольких населённых пунктах: в селе Роскошь и посёлке Шумный Вяземского района, а также в селе Осиновая Речка Хабаровского района. Местные жители получили разъяснения о правилах содержания домашних животных в зоне обитания полосатых хищников, а специалисты начали отслеживать обстановку.

Тогда же урые медведи доставляли неудобства жителям Советско Гаванского и Комсомольского районов и Амурского округа. В селе Новый заметили одного из косолапых, а в посёлке Гатка зверь проник на пасеку и повредил ульи. В селе Вознесенское хищник пытался проникнуть в жилой дом. В связи с этим власти распорядились отрегулировать численность бурых медведей в данной местности.

На текущей неделе активность медведей пошла на спад: их видели лишь дважды — в рабочем посёлке Лососина Советско Гаванского округа и в селе Вятское Хабаровского района.

Тем не менее появились и новые эпизоды. На 69 м километре трассы Хабаровск — Комсомольск на Амуре, на территории воинской части в Хабаровском районе, заметили гималайского медведя. За ним начали вести наблюдение.

Кроме того, в окрестностях села Нижнетамбовское Комсомольского округа неоднократно встречали медведицу с тремя медвежатами. С местной администрацией обсудили правила хранения и своевременного вывоза бытовых отходов, мониторинг ситуации продолжается.

А в городе Советская Гавань произошёл очередной тревожный случай: медведь забрёл на кладбище, о чём сообщил сотрудник ритуальной службы. При проверке нашли разрытое захоронение и человеческие останки. Полиция оформила необходимые документы, а Управление приступило к мерам по регулированию численности медведей рядом с кладбищем.

В охотничьих угодьях края не прекращаются биотехнические мероприятия. Специалисты заботятся о кормовой базе, обустраивают солонцы и подкармливают копытных — кабанов, лосей и косуль.

Охотоведы подчёркивают, что инициатива «лесная столовая» оказалась успешной: вокруг неё отчётливо заметны следы животных. Работы по подкормке копытных продолжаются. Это один из способов снизить вероятность выхода хищников к населённым пунктам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сменили прописку: четыре амурских тигра из Хабаровского края отправились в Казахстан