Развитие систем оповещения населения и защиту от БПЛА обсудили в Хабаровске

Фото: "Ростелеком"

В Хабаровске прошла двухдневная конференция, посвященная вопросам развития систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В работе форума приняли участие представители из разных регионов Дальневосточного Федерального округа, а также регуляторы и эксперты отрасли. Инициатором проведения конференции выступил комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите, генеральным партнером мероприятия стала компания «Ростелеком».

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель Комитета Правительства края по гражданской защите Александр Горохов. Как отметил Александр Сергеевич, сохраняются риски природного и техногенного характера, связанные с изменением климата, сложной эксплуатацией инфраструктуры, продолжаются попытки кибератак на критически важные объекты — всё это требует пересмотра подходов к системам оповещения.

«Сегодня мы должны гарантировать доведение сигналов даже в условиях намеренного подавления связи, повреждения каналов или вывода из строя отдельных элементов инфраструктуры. Каждое ваше предложение, каждый конструктивный спор приближает нас к главной цели — надёжной защите жизни людей», — резюмировал председатель Комитета.

Компания «Ростелеком» участвует в создании и развитии систем оповещения населения, обеспечивая оперативное информирование граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций. На Дальнем Востоке компания запустила и обслуживает более 560 объектов в Амурской и Еврейской автономной областях, на Сахалине, Камчатке, в Якутии и Приморском крае.

Руслан Тулаганов, директор по цифровым регионам ДФО ПАО «Ростелеком»:

«Системы оповещения населения – важный инструмент в обеспечении безопасности регионов, который помогает своевременно предупредить население о приближающихся угрозах. При создании или модернизации систем оповещения мы применяем комплексный подход: проектируем, организуем поставку и установку оборудования, подключаем каналы связи, проводим аттестацию объектов и их долгосрочное обслуживание».

Программа конференции в этом году была особенно насыщенной и актуальной: эксперты представили доклады о проектировании систем оповещения и проверке проектно-сметной документации, информационной безопасности в системах оповещения, бесперебойности и отказоустойчивости региональных систем оповещения населения.

ООО «МАСКОМ-Инстрой» внедрило подход кластеризации и поделилось своим опытом с коллегами.

«Раньше муниципальные системы были автономными, новый подход помог объединить все пульты управления в один общий кластер. Это значит, что при техногенной опасности или чрезвычайной ситуации, если выходит из строя один пульт управления, система оповещения в старом исполнении не запустилась бы. При кластерной реализации система автоматически берёт на себя функционал вышедшего из строя сервера и проходит полный цикл оповещения. На старой системе потеря соединения, на новой – продолжает работать», – объяснил генеральный директор компании Сергей Блюденов.

Вопросы отказоустойчивости и сохранения работоспособности систем оповещения населения и систем безопасности на промышленных предприятиях обсуждались и во второй день конференции. В частности, было уделено внимание защите объектов от потенциальных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Участники конференции смогли на практике увидеть работу систем защиты от БПЛА и систем подавления спутниковых сигналов. В рамках круглого стола эксперты и специалисты по безопасности обсудили подходы к построению систем защиты объектов и нормативное регулирование.