В Хабаровске стартовал Всероссийский фестиваль цифрового спорта

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

В эти выходные хабаровская «Платинум Арена» превратилась в эпицентр виртуальных состязаний. Здесь дал старт Всероссийский фестиваль цифрового спорта. Мероприятие приурочено к Году спорта, объявленному губернатором Дмитрием Демешиным, и реализует цели государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.

На церемонии открытия присутствовал вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников.

— Сегодня киберспортом и фиджитал-направлениями в крае занимаются около 40 тысяч человек. Это тысячи молодых людей, которые связывают своё будущее со спортом, технологиями и цифровыми компетенциями. Цифровой спорт — это не просто соревнования за компьютером или игровой консолью. Это развитие стратегического мышления, скорости принятия решений, инженерных навыков, умения работать в команде и использовать современные технологии. Именно такие качества сегодня востребованы в самых разных сферах и помогают молодым людям добиваться успеха, — подчеркнул Артём Мельников.

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

В программу фестиваля вошли состязания по тактическим и мобильным игровым дисциплинам. Особое место отведено технологичным видам спорта, включая гонки на дронах и пилотирование на авиасимуляторе Ил-2. Также разыгрываются медали в интерактивных и фиджитал-дисциплинах: гонках на радиоуправляемых моделях, автосимуляторах, а также цифровых версиях футбола и хоккея. Общий призовой фонд составляет 310 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

Организаторы подготовили не только соревновательную, но и развлекательную программу: интерактивные зоны, встречи с популярными блогерами, титулованными спортсменами и представителями индустрии, а также конкурсы и розыгрыши. Фестиваль даёт возможность не только продемонстрировать игровые навыки, но и сделать шаг к востребованным профессиям в сфере IT и цифровых технологий. Вход и участие бесплатные.

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

Всероссийский фестиваль цифрового спорта проводится с 2022 года. В текущем году в его календаре запланировано восемь этапов в крупнейших городах страны. Первый этап прошёл в мае в Нижнем Новгороде. Помимо Хабаровска, площадками фестиваля станут Санкт-Петербург, Казань и Москва.

Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края

Напомним, что накануне старта Всероссийского фестиваля в Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке фиджитал-центр. Он возведён в рамках президентского федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») и расположен на территории арены «Ерофей». Новая спортивная площадка объединяет реальный и виртуальный спорт. Внутри фиджитал-центра разместились три игровые зоны: компьютерный зал на 20 мест, зона игровых консолей и VR-пространство. На открытой территории оборудованы поле для мини-футбола с искусственным покрытием, зона для баскетбола 3×3 и воркаут-комплекс.

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