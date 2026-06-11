Жизнь или кошелек: хабаровские полицейские раскрыли дерзкий грабеж в табачном киоске

Фото: Ольга Григорьева

Ночь, пустая улица Двинская и девушка-продавец, присевшая за прилавком, именно этот момент выбрал 29-летний рецидивист для нападения на круглосуточный киоск. Но его «золотой час» быстро превратился в обратный отсчёт свободы.

В полицию поступил звонок около часа ночи. Неизвестный в капюшоне, низко надвинутом на глаза, ворвался в торговую точку по продаже табака в Индустриальном районе, перескочил через стойку и буквально вырвал лоток из кассового аппарата. Схватив добычу, мужчина растворился в темноте.

Напуганная продавщица, которая в момент нападения оказалась буквально в шаге от грабителя, смогла лишь описать куртку и испуганно ждать полицию. Ущерб, по оценке индивидуального предпринимателя, составил 69 тысяч рублей .

Однако долго радоваться находке не пришлось. Сыщики уголовного розыска отдела полиции №2 сработали оперативно. Уже через несколько часов они вышли на след 29-летнего жителя микрорайона «Большой аэродром». Как выяснилось, за плечами у подозреваемого богатый криминальный опыт: ранее он был судим за кражи и грабежи и успел пожить в исправительных колониях.

Самый неожиданный поворот произошёл уже в кабинете следователя. Вместо того чтобы отпираться или прятать концы в воду, мужчина достал свои личные сбережения и полностью погасил украденную сумму все 69 тысяч рублей.

Тем не менее, расчёт не освобождает от уголовной ответственности. В отношении задержанного возбуждено дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Максимальная санкция до четырёх лет колонии. На время следствия мужчина останется на свободе под подпиской о невыезде.

Интересно, что похищенные деньги он уже вернул, а свободу пока не потерял. Судьба рецидивиста теперь зависит от того, посчитает ли суд «добровольное возмещение ущерба» смягчающим обстоятельством или отправит его доучивать «тюремные университеты» уже по новому сроку.

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