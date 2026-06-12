«Отдала всё»: пенсионерка из Амурска дважды летала в Москву, чтобы отдать деньги преступникам

Фото: Ольга Григорьева

65-летняя жительница Амурска дважды летала в Москву, чтобы передать мошенникам в общей сложности 2,5 миллиона рублей. Аферисты использовали классическую, но оттого не менее опасную схему с «Пенсионным фондом», «безопасными счетами» и угрозами уголовного преследования. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Сначала пенсионерке позвонил якобы сотрудник Пенсионного фонда. Голос в трубке звучал уверенно и профессионально. Предложили сверить личные данные. Мол, стандартная процедура. Для этого нужно всего лишь сообщить код из СМС-сообщения. Женщина, не заподозрив подвоха, продиктовала код.

Следом за «сотрудником ПФР» в игру вступили лжесотрудники силовых ведомств. Голоса стали строже, угрозы реальнее. Пенсионерке сообщили, что она подозревается в финансировании терроризма. Уголовное преследование, тюрьма, конфискация имущества — стандартный набор запугивания сработал безотказно.

Чтобы спастись, нужно было срочно задекларировать денежные средства. Проблема: «специальный отдел», куда требовали привезти деньги, находится в Москве. В Хабаровском крае его нет. Но мошенников это не смутило, они убедили пенсионерку, что другого пути нет.

Женщина собралась, купила билеты и полетела в столицу. Там, в условленном месте, передала сверток с полутора миллионами рублей «представителю силовых структур». После чего спокойно вернулась домой в Амурск. Ждать возврата денег.

Дома её уже ждал новый звонок. Неизвестный сообщил шокирующую новость: те деньги, которые она передала, ушли на финансирование преступника, находящегося в розыске. И теперь, чтобы спасти оставшиеся средства и доказать свою невиновность, нужно срочно везти в Москву ещё миллион рублей.

Пенсионерка заняла деньги у дочери. И снова купила билеты. И снова полетела. И снова передала наличные курьеру. На этот раз в другом месте, но по той же схеме.

Вернувшись домой второй раз, она ждала. Ждала, когда обещанные деньги вернутся на счёт. Но они не вернулись. И тогда пришло страшное осознание: её обманули.

Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Эта часть статьи предусматривает наказание за мошенничество, совершённое в особо крупном размере.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. Но найти курьеров, которые забирали деньги, полдела. Организаторы, как правило, находятся за пределами страны, и вернуть средства практически невозможно.

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