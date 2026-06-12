«В очередь за портретом»: 10-летний хабаровчанин построил бизнес из двух коробок

По выходным школьник рисует прохожих на набережной Амура

Обычные дети в 10 лет копят на приставку или просят у родителей новый рюкзак. Богдан Рудич из Хабаровска копит на вендинговые автоматы, а по выходным рисует портреты прохожих в самодельной фотобудке. И это не игра в «бизнесмена», а настоящий стартап, который уже заметили взрослые. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Пока многие школьники проводят летние каникулы в телефонах, десятилетний хабаровчанин Богдан строит бизнес-планы, считает прибыль и копит деньги на новый проект. Всего за неделю он превратил две картонные коробки в необычную фотобудку, которая уже приносит доход и собирает очереди на городской набережной Хабаровска.

Семья поддерживает любые начинания Богдана

Возле колеса обозрения на набережной Хабаровска прохожие останавливаются с любопытством. Перед ними большая картонная конструкция, напоминающая старую фотобудку. Из окошка выглядывает улыбчивый мальчишка.

–Подходите! Сейчас нарисую портрет! – уверенно приглашает он прохожих.

Через несколько минут посетители уже держат в руках забавные рисунки с узнаваемыми чертами лица и авторскими узорами. Стоимость портрета символическая – 50 рублей, а желающих оказывается неожиданно много.

Свою фотобудку Богдан сделал за вечер

Автор идеи – десятилетний Богдан. Идея пришла из интернета. Началось всё совершенно случайно.

–Я увидел такую штуку в соцсетях и решил попробовать повторить, – рассказывает мальчик. – Сделал, мне понравилось и людям тоже понравилось.

– Он увидел ролик и буквально через несколько минут мы уже собрались ехать в магазин за коробками!, – добавляет мама Евгения Кулинич. – Мы его поддерживаем во всех идеях, а их у него фонтан! Сейчас поговорите и сами увидите.

В тот же вечером домой были привезенные две коробки и закипела работа. Резали, красили, клеили. Через пару часов получилась фотобудка. Точнее, ее муляж.

Внутри нет ни камеры и ни принтера, как вы могли бы подумать. Внутри сам Богдан, фломастеры и бесконечное обаяние, которое покоряет с первой минуты знакомства.

Внутри фломастеры и бумага

– Присаживайтесь, вот сюда, чуть по ближе. Я вас вместе нарисую, хорошо? – приглашает нас юный бизнесмен. – Двоих сразу еще не делал. А вчера у меня был клиент очень похожий на Илона Маска, представляете? Я его и нарисовал как Илона Маска, ушел довольный.

Самый первый вопрос, который крутился у нас в голове: «Ребенок, тебе не страшно выйти на улицу с картонками? Люди же смотрят». На что Богдан искренне удивляется: Совсем нет. А кого стесняться?

Все по-настоящему

Пока разговариваем, рассматриваем саму конструкцию, сделанную детскими руками. На ней яркие рисунки, надписи и пожелания, благодарности от клиентов.

–Я всем говорю: оставляйте отзывы. Люди пишут прямо на коробке, – с гордостью показывает Богдан. – И вы тоже напишите. Сама «Комсомолка» оставит подпись, это же круто!

Нашлось место для отзывов

Схема «детского бизнеса» простая: человек садится напротив, несколько минут позирует, а Богдан быстро рисует его портрет фломастерами. На одну работу уходит около пяти-шести минут.

–Я сразу вижу человека и начинаю рисовать. Шаблонов нет, просто смотрю и рисую, – объясняет он.

Фломастеры выдала мама

Работа оказалась востребованной. Особенно хорошо идут дела в выходные.

–В воскресенье возле него даже очередь выстроилась, – вспоминает мама. – Люди начинали спорить, кто за кем занимал. Мы сидели на лавочке поодаль, чтобы не смущать нашего бизнесмена и наблюдали. Людей было столько, что самого Богдана видно не было.

За "фото" по выходным выстраиваются очереди

Сейчас Богдан работает всего около недели, но уже успел заработать более пяти тысяч рублей.

Настоящим прорывом стала публикация в социальных сетях. Видео с необычной фотобудкой собрало сотни тысяч просмотров. После этого Богдана пригласили на корпоратив одной из хабаровских компаний.

"Комсомолка" тоже оставила свой отзыв

Перед мероприятием, признается, что переживал, что клиентов будет мало. Но после основной программы организаторы объявили перерыв, и сразу выстроилась огромная очередь из желающих.

Богдан ждет хабаровчан и гостей города на набережной

Самое удивительное, что заработанные деньги Богдан не собирается тратить на игрушки или сладости. У него уже есть новый бизнес-план.

– На второй бизнес. Хочу купить и установить в городе вендинговые автоматы». Это такие автоматы с жвачками или игрушками, знаете? Я еще не решил что выбрать – игрушки или жвачки. А следующая цель: родителей на море отправить. А потом уже можно и айфон купить, – деловито рассуждает мальчик.

Видео с Богданом из Хабаровска разлетелось по соцсетям

Неожиданная мечта для 10-летнего ребенка, правда? Но оказывается, свои мальчишечьи хотелки он уже исполнил. Причем самостоятельно. По рассказам мамы, в прошлое лето, сын сам заработал и купил приставку и велосипед.

– Прошлым летом он самостоятельно договорился с владельцами овощного киоска возле дома и помогал выносить картонные коробки, убирал мусор, – рассказывает Евгения. – Он всё делал сам, без взрослых, сам договаривался, сам работал. При этом, острой необходимости зарабатывать у него нет. Но ему нравится сам процесс. Нравится ставить цель и достигать её.

На открытие «фотодела» у юного предпринимателя ушло 500 рублей. А для старта следующего, по его подсчетам потребуется около 30 тысяч рублей. Но закрывать нынешний проект мальчик не собирается. Говорит, будет два бизнеса.

Стартапера уже приглашают на корпоративы

Впрочем, за пределами своей картонной фотобудки Богдан остаётся самым обычным школьником. Точнее, не совсем обычным. Учится в лицее «Ступени», занимается брейк-дансом, мечтает создавать собственные игры и признаётся, что на переменах бывает «ультрагиперактивным».

–У меня сейчас есть идея своей игры, работаю над первым проектом, – рассказывает он, пока рисует наш портрет. – Вам, кстати, каким цветом фон сделать?, - и тут же просовывает в окошки несколько фломастеров, – Я вам еще оформление сделаю.

Через несколько минут портрет готов. Богдан торжественно вручает нам рисунок, на котором вполне узнаются и журналист, и фотограф. Добавил фирменные детали, забавные штрихи и даже подобрал фон. Оценив сходство с оригиналом, отправляем купюру в самодельный картонный «купюроприёмник».

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Юный предприниматель довольно улыбается: ещё один клиент остался доволен. А на прощание Богдан неожиданно устраивает для нас настоящий бонус: отложив маркеры и рисунки, ловко показывает несколько эффектных элементов брейк-данса, которым занимается уже почти пять лет.

По выходным школьники рисует прохожих на набережной Амура Фото: Екатерина ПОДПЕНКО.

Кажется, энергии у этого мальчишки хватит не только на два бизнеса сразу, но и ещё на десяток новых проектов.

Уже прощаясь, мальчик неожиданно попросил нас об одной важной вещи: обязательно упомянуть в статье его учителей.

«Напишите про них!» — настоял юный бизнесмен. – Они будут рады и скажут «Ура!»

Поэтому выполняем обещание. Богдан передаёт привет всем учителям из лицея «Ступени».

Судя по всему, они уже скоро смогут похвастаться, что учили будущего предпринимателя, который в десять лет построил первый бизнес буквально из двух картонных коробок.

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