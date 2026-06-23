T2 и ТОГУ запустят специальный тариф для студентов в рамках соглашения о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба T2

Мобильный оператор T2 и Тихоокеанский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор хабаровского филиала T2 Александр Кудаев и ректор ТОГУ Юрий Марфин. Договор предусматривает развитие партнерских отношений между телеком-компанией и университетом, в частности, предоставление специального тарифа для студентов и совместные проекты по кибербезопасности.

Стороны планируют вести экспертное взаимодействие в рамках образовательных программ вуза. Представители Т2 смогут принимать участие в конференциях, семинарах, круглых столах. Также оператор планирует включиться в организацию совместных проектов по цифровой безопасности.

Фото: Пресс-служба T2

Отдельное направление сотрудничества – развитие эксклюзивных телеком-сервисов для учащихся и сотрудников университета. В рамках соглашения студенты ТОГУ получили доступ к специальному тарифу оператора с безлимитным интернетом и смогут пользоваться услугами связи на выгодных условиях. Тариф отличает не только экономичная стоимость при максимальном наполнении пакета, но и возможность оставаться на связи даже при нулевом балансе благодаря «SOS-пакету». Также услуга предусматривает доступ к сайту университета и учебному расписанию независимо от баланса на телефоне.

Подключиться к тарифу абитуриенты, студенты и преподаватели ТОГУ смогут в главном корпусе университета на фирменной стойке оператора Т2 – для новых клиентов доступны комплекты для самостоятельного подключения. В ближайшее время подобные стойки появятся также в общежитиях учебного заведения.

Александр Кудаев, директор хабаровского филиала T2:

«Тихоокеанский государственный университет не просто один из крупнейших вузов Дальнего Востока и один из старейших технических университетов. Это среда, где рождаются специалисты высокого класса: те, кто не боится сложных задач и нестандартных решений. Нам есть, чем поделиться с будущими профессионалами – реальными кейсами, опытом и, конечно, тарифами, выгодными и удобными как для студентов, так и для преподавателей. А наши эксперты с удовольствием примерят на себя роль спикеров и поделятся с учащимися исчерпывающими знаниями о кибербезопасности».

Юрий Марфин, ректор Тихоокеанского государственного университета:

«С оператором Т2 Тихоокеанский университет связывают прочные партнерские связи, которые, уверен, будут только расширяться. Сфера телекоммуникаций и связи сейчас – одна из самых стремительно развивающихся отраслей, и в ТОГУ готовят специалистов по востребованным для этой сферы направлениям. Объединение усилий позволит нашим студентам лучше реализовать себя в будущем, а в настоящем – пользоваться цифровыми услугами с максимальным комфортом и безопасностью».

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