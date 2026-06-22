Цифровые каникулы: «Ростелеком» продлевает семейный ИТ марафон

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ продлевают прием творческих работ на X Всероссийский семейный ИТ марафон до 1 августа. Юбилейный сезон конкурса посвящен теме «Цифровые каникулы». Участникам предстоит создать творческую работу — снять видео, подготовить инфографику или написать статью о том, как они проводят время в кругу семьи без цифровых устройств.

Наталья Белошицкая, руководитель специальных и социальных проектов «Ростелекома»:

«Цифровые технологии — важная часть современной жизни. Настоящие воспоминания рождаются в моменты живого общения и совместных семейных открытий. Наше исследование поведения поколения Альфа показывает: поколение, выросшее с гаджетами, остро нуждается в перерывах от экранов. Гармоничное развитие детей возможно только при балансе между цифровым миром и реальностью. Мы приглашаем семьи со всей России поделиться своими секретами офлайн-развлечений и рассказать, как интересно провести время вместе».

Творческие работы об отдыхе без интернета и цифровых устройств необходимо загрузить на официальную страницу конкурса. Кроме того, до 25 июля семейные команды могут выполнить бонусное задание и посоревноваться за приз в специальной номинации «Лучший пост о семейном ИТ-марафоне».

Итоги ИТ-марафона будут объявлены перед 1 сентября. Все участники получат баллы проекта «Другое дело», которые можно обменять на призы и курсы от партнеров. Победители дополнительно получат сертификат Ozon на сумму до 4 000 рублей, памятный диплом и наборы сувенирной продукции.

Полная информация об условиях участия, требованиях к работам и срокам проведения доступна на официальной странице конкурса. Подробные условия участия размещены на сайте организаторов.

Всероссийский семейный ИТ-марафон традиционно проводится совместно с Академией инновационного образования и развития, фондом «Разумный интернет» (домен .ДЕТИ) и проектом «Другое дело».

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