Инвестиции в будущее: значимость деятельности резидентов ТОР для Хабаровского края

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

В Амурске состоялось внеочередное совместное заседание двух постоянных комитетов Законодательной Думы Хабаровского края: по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры и по бюджету, налогам и экономическому развитию. Ему предшествовали выезды депутатов на крупнейшие промышленные предприятия Хабаровского района, а также Комсомольского, Амурского и Солнечного округов. Все 10 компаний являются резидентами территории опережающего развития «Хабаровск».

Парламентарии изучили эффективность работы резидентов ТОР и используемые ими налоговые режимы.

Председатель комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник в первую очередь поблагодарил руководство муниципалитетов и предприятий за слаженную работу, в том числе направленную на развитие местных территорий.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

Председатель комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Ольга Ольховая подчеркнула, что промышленные резиденты ТОР «Хабаровск» составляют ядро преференциального режима, давая более 85% реальных инвестиций и две трети всех рабочих мест. Наибольший вклад вносят металлургия, стройматериалы и лесопереработка.

«По результатам проведенной оценки налоговых расходов края за 2024 год налоговые льготы для резидентов ТОР признаны эффективными и востребованными. Количество получателей налоговых льгот составило 62 резидента ТОР, что свидетельствует о востребованности преференциального режима в крае.Итоги оценки эффективности налоговых льгот за 2025 год будут подведены на заседании краевой комиссии по вопросам налогообложения в июле текущего года», – сказала Ольга Ольховая.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

Ее слова подтвердили министр промышленности и торговли региона Харун Карчаев и директор акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока Хабаровск»(КРДВ Хабаровск) Алексей Разин. Несмотря на существующие сложности действующие предприятия готовы развиваться. Также в резерве есть компании, которые еще не запущены, но планируют зайти на площадку.

«На сегодняшний день резидентами ТОР Хабаровск вложено инвестиций 385 млрд рублей, создано 14 874 рабочих мест. Среди 132 резидентов 76 компаний представляют промышленные предприятия, что составляет практически 60% от общего количества. Промышленные предприятия перевыполнили план по инвестициям, показывая высокую реальную отдачу сектора», – подчеркнул Алексей Разин.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

Харун Карчаев в свою очередь поделился ключевыми направлениями дальнейшей работы профильного министерства. Среди них – сохранение льгот для резидентов ТОР; поддержка импортозамещающих производств; продвижение продукции резидентов ТОР; подготовка востребованных кадров; привлечение новых инвесторов.

Руководитель КРДВ Хабаровск Алексей Разин также рассказал, что с 1 января 2027 года в России вступит в силу новый федеральный закон, в котором пересмотрят условия получения льгот для резидентов ТОР. В настоящее время регионы могут подключиться к формированию условий, которые будут включены в законопроект.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

Глава Амурского округа Павел Боровлев в ходе выступления отметил, что присутствие резидентов ТОР на территории муниципалитета сказывается крайне положительно для экономики региона. Он поблагодарил Полиметалл и Амурскую лесопромышленную компанию за реализацию более важных социальных проектов.

В ходе обсуждения депутаты внесли ряд предложений. Среди них: продлить льготы для резидентов, которые работают с начала действия преференциальных режимов на протяжении десяти лет; предусмотреть возможность стать участниками ТОР компаниям, которые работают на водных объектах, в том числе судостроительным компаниям. Также акцентировали внимание на необходимость при проектировании крупных объектов в крае предлагать использовать строительную продукцию местных производителей (трубы, архитектурные формы и т.д.).

Спикер Думы Николай Шевцов подвел итоги заседания:

«Выездной формат работы позволил прямо пообщаться с руководителями и работниками предприятий, понять специфику деятельности. Сегодня общая задача региональных законодателей, органов исполнительной власти и муниципального самоуправления поддержать компании, которые являются драйверами роста. Это важнейшая экономическая составляющая региона, а значит и выполнение социальных обязательств на местах.На каждом предприятии мы говорили руководству слова благодарности за новые рабочие места и достойную зарплату для людей. Ведь это в первую очередь решение вопросов демографической стабильности».