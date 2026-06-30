Объятия Камчатки, закаты Сочи и тайны Ливадии: «Комсомольская правда» наградила победителей фотоконкурса «Моя любимая Россия»

Победители получили призы- знаменитый хабаровский шоколад «Амурский бульвар» и сертификаты от сети заведений «ИРОН КАБИС

В редакции «Комсомольской правды» в Хабаровске подвели итоги нашего большого фотоконкурса «Моя любимая Россия», приуроченного ко Дню России. Три недели, с 2 по 24 июня, наши читатели присылали снимки, доказывающие: страна, в которой мы живем, прекрасна не только на открытках, но и в личных, семейных историях.

Конкурс собрал множество уникальных кадров, но в финал вышли лучшие. Три победителя определились по итогам открытого читательского голосования. Все они разделили призы от наших партнеров: знаменитый хабаровский шоколад «Амурский бульвар» и сертификаты от сети заведений «ИРОН КАБИС», которые знают толк в хорошем отдыхе и ярких эмоциях.

Мы встретились с победителями, чтобы узнать, какие именно уголки России вдохновили их на создание конкурсных работ.

Елена Бондарь пришла на награждение с искренней улыбкой. Её снимок переносит нас на край земли – к подножию Авачинского вулкана на Камчатке.

– В прошлом году мы всей семьей, включая трехлетнего сына, объехали всю Камчатку. Там невероятная энергия. На фото Авачинский вулкан, который мы покоряли осенью. Этот вид не передать словами, его нужно чувствовать, – рассказала нам горожанка.

По словам Елены, участвовать в конкурсе было правильным решением, ведь такие кадры обязаны увидеть другие:

– В России есть что показать. Мы любим путешествовать и хотим, чтобы люди вдохновлялись нашими примерами и тоже отправлялись в дорогу, - отметила женщина.

Валентина ещё одна героиня нашей фотоистории. В её коллаже, который она прислала на конкурс, уместилась едва ли не вся страна: цветущий мартовский Сочи, романтичная набережная, величие Санкт-Петербурга и, конечно, сердце родного края – легендарный мост, ведущий на Большой Уссурийский остров.

– Я хотела показать, что Россия многогранна, – делится Валентина. – Мы гуляли по Хабаровску, жарили сосиски на берегу реки, любовались закатами в Сочи, и везде чувствуешь себя дома. Кстати, хотела поучаствовать в другом конкурсе, но не сложилось, и я рада, что попала сюда. Это отличный способ поделиться своим настроением, – поделилась с нами участница конкурса.

Анастасия, занявшая призовое место, подошла к участию с «спортивным» настроением, признавшись, что любит побеждать. Её снимок – это настоящее откровение. На фото Приморский край, знаменитые Три озера и Ливадия.

– Мы были там проездом, но красота настолько заворожила, что я не смогла пройти мимо. Шикарная природа, тишина. Я уверена, что каждому хабаровчанину стоит там побывать, — отметила Анастасия.

Фото: Татьяна Власова

Фото: Татьяна Власова

Фото: Татьяна Власова

Фото: Татьяна Власова

Все победители, несмотря на разные города и маршруты, говорили об одном: любовь к России – это то запах пирожков у бабушки в деревне, шум прибоя, шёпот тайги и уютные огни ночного Хабаровска. Именно такие искренние снимки мы искали в этом конкурсе.

Редакция «Комсомольской правды» в Хабаровске благодарит каждого участника за смелость и открытость. Конкурс завершен, но путешествия продолжаются. Совсем скоро мы запустим новый конкурс и возможно, следующий приз достанется именно вашему снимку!