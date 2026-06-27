Сложности с топливом сохраняются в трех районах края. Фото Виктория Андреева

В Хабаровском крае сохраняется напряженная ситуация с топливом в трех отдаленных районах, однако власти региона уже предприняли меры по стабилизации обстановки. Губернатор Дмитрий Демешин лично контролирует вопрос обеспечения жителей бензином и призывает не поддаваться панике.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Дефицит бензина в Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском районах

По состоянию на текущую неделю, сообщают в краевом правительстве, сложности с наличием бензина марки АИ-92 и АИ-95 фиксируются в трех муниципальных образованиях края. В зоне повышенного внимания находятся Ванинский, Советско-Гаванский и Ульчский районы. Именно здесь зафиксирован ажиотажный спрос, вызванный новостями об ограничениях в соседних регионах.

Глава края Дмитрий Демешин сообщил, что для покрытия острого дефицита уже заключены контракты на поставку 600 тонн топлива в эти территории. Однако доставка груза осложняется очередями на отгрузку у поставщиков. Несмотря на логистические трудности, все оперативные службы, МЧС, скорая помощь и пожарные расчеты, обеспечены горючим в полном объеме, а график работы общественного транспорта не нарушен.

Ограничения на продажу бензина в канистры в Хабаровском крае

Чтобы пресечь стихийный ажиотаж и спекуляции, топливные компании Хабаровского края ввели временные ограничения на продажу бензина в канистры. Эта мера направлена против перекупщиков, которые скупают топливо впрок для последующей перепродажи по завышенным ценам.

Особенно важно это ограничение для удаленных населенных пунктов, где топливо реализуют небольшие частные компании. Они закупают горючее отдельными партиями, и восполнить резко опустевшие резервуары в короткий срок у них нет возможности. Временный запрет на фасовку в канистры позволит распределить ресурс более равномерно между автомобилистами.

Официальное заявление Дмитрия Демешина

В своем канале Дмитрий Демешин обратился к жителям края:

«В Хабаровском крае 178 заправочных станций. Из них на 108 топлива в достаточном количестве. Напряженной остается ситуация в трех районах. Мы уже заключили контракты на поставку 600 тонн. Но нужно время, чтобы доставить груз. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно».

Губернатор подчеркнул, что региональные ведомства ежедневно взаимодействуют с федеральным центром, заводами-производителями нефтепродуктов и АО «РЖД» для обеспечения бесперебойных поставок. Он также призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации, публикуемой на сайте правительства края.

Мониторинг цен и наличия топлива на АЗС

Министерство энергетики Хабаровского края проводит ежедневный мониторинг остатков топлива на всех АЗС региона. Власти заверяют, что оснований для долгосрочного дефицита нет: нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, а цистерны с дополнительным объемом горючего уже находятся в пути.

Жителям рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах правительства, чтобы получать только достоверные сведения о ситуации с бензином в Хабаровском крае.