Он утонул у них на глазах: на реке Мая перевернулась моторная лодка, погиб ребенок

Фото: Виктория Андреева

В Хабаровском крае произошла трагедия, которая разделила жизнь одной семьи на «до» и «после». Моторная лодка перевернулась на реке Мая в районе поселка Джигда. Судоводитель и его отец выжили, а 7-летний мальчик, не имевший спасательного жилета, утонул на глазах у родных.

Трагедия разыгралась вечером в 21:00 в Аяно-Майском районе, в 22 километрах ниже по течению от села Нелькан. По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, на борту находились три человека: судоводитель (около 42 лет), его отец и ребенок 2019 года рождения (сын судоводителя).

По предварительной версии, у лодки отказало рулевое управление. Судно резко перевернулось. Взрослые, оказавшись в воде, смогли доплыть до берега. Но 7-летнего мальчика течение унесло. Он погиб из-за того, что на нем не было спасательного жилета.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее смерть).

Это уже второй случай гибели ребенка в лодке в Хабаровском крае за сезон-2026. Ранее в мае утонула 10-летняя девочка в Ульчском районе.