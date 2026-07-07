Дальневосточники заняли призовые места в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»: итоги федерального этапа

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» подвел итоги 15-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Главная тема — инновационные разработки и технологические тренды в сфере ИТ и телекома. В этом году в проекте приняли участие более тысячи участников, которые подали 1 516 заявок в пять основных и пять специальных номинаций.

Самой массовой традиционно стала номинация «Интернет-СМИ» — 449 работ. В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 282 сюжета, «Печатная пресса» собрала 230 материалов, «Социальные медиа» — 109 постов, «Радио и подкасты» — 87 сюжетов.

В специальных номинациях статистика поданных работ такова: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» от Минцифры России — 60 работ, «Фундамент цифровизации» от «Базиса» (крупнейшего российского разработчика ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой) — 18, «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» — 88; «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома» — 113; «Киберриски в детской среде» от Альянса по защите детей в цифровой среде — 80.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: «За 15 лет существования проекта тематика журналистских и блогерских материалов заметно сместилась в сторону вопросов российских разработок и цифровых технологий. Мы поддерживаем этот интерес и ежегодно организуем для участников конкурса встречи с экспертами компаний-партнеров. Такое взаимодействие позволяет медиасообществу обмениваться опытом со спикерами и находить новые темы для своих публикаций. Активная вовлеченность журналистов и блогеров, регионального и федерального жюри, а также партнеров конкурса помогает развивать проект и находить дополнительные возможности для поддержки талантливых авторов».

Церемония награждения победителей конкурса прошла в Московском кластере видеоигр и анимации.

До церемонии подведения итогов федерального этапа участники увидели необычные пространства недавно открывшегося кластера: атриум — выставочная зона и центральная площадка для мероприятий с двумя экранами — на 800 м.кв. и в виде гигантского гриба; студия захвата движения — место, где специальные камеры при помощи костюмов с маркерами (точками) записывают движения актеров, мимику и работу пальцев для оцифровки и переноса реалистичных движений на 3D-модели персонажей в играх; студию фотограмметрии — где создают точную цифровую копию внешнего вида человека или объекта; студию звукозаписи — для озвучки персонажей, музыкального оформления и звуковых эффектов; просмотровый зал — для цветокоррекции и работы со звуком; капсульный отель — для проживания и отдыха разработчиков игр во время большой рабочей загрузки. Организаторы также подготовили импровизированный кибертурнир «Журналист меняет профессию», где участники смогли примерить на себя в киберарене роли киберспортсмена, комментатора и режиссера показа игры, оператора камеры и зрителя.

Номинантами федерального этапа конкурса стали 50 журналистов и блогеров.

Победителями федерального этапа конкурса в основных номинациях стали:

«Интернет-СМИ»:

1 место — Лапухин Илья, ИА «Республика», Республика Карелия, «Город изобретений: почему карелам стоит побывать в Кронштадте»;

2 место — Урсула Валерия, сетевое издание Fonar.tv, Белгородская область; «Остановка с интеллектом, город — с вопросами. Во что обошлись Белгороду умные остановки?»;

3 место — Кравченко Екатерина, деловое медиа «Эксперт Юг», Ростовская область, «Роботы и дороги: что мешает беспилотным грузовикам проехать на Юг».

«Печатная пресса»:

1 место — Корзунова Валентина, газета «Черногорский рабочий», Республика Хакасия, «Вкалывают роботы, счастлив человек! Или а вы видели БелАЗ-беспилотник?»;

2 место — Губарев Сергей, газета «Светлый путь», Тюменская область, «Салям, это Байкал!»;

3 место — Малюков Сергей, издательский дом «Липецкая газета», «Телефон по цене жигулёнка: как в Липецке появилась сотовая связь».

«Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

1 место — Куличенко Алиса, телерадиокомпания «Ника», Калужская область, аналитическая программа «Концепт», выпуск «Тотальная роботизация»;

2 место — Ефимова Эльвира, телеканал «Енисей», Красноярский край, программа «О хлебе насущном: оцифрованный студент»;

3 место — Хетагурова Залина, национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон», телепроект «Разбор полетов», выпуск «Об искусственном интеллекте, технологическом прогрессе и нейросети».

«Радио и подкасты»:

1 место — Залозная Анастасия, ГТРК «Томск», подкаст «За кем искусство будущего: человек против ИИ»;

2 место — Фирстов Александр, ГТРК «Нижний Новгород», программа «Открыта студия», выпуск «Городская система биометрического распознавания лиц»;

3 место — Мирошникова Елена, радиостанция «DFM. Ставрополь», радиошоу «ПотрЕндим. Новости искусственного интеллекта».

«Социальные медиа»:

1 место — Пащенко Илья, Дзен, канал AI-TREND, Краснодарский край, «Стоит ли участвовать в тренде "2026 – это новый 2016"?»;

2 место — Золотарев Юрий, Дзен, канал «Город Зoлотой», Хабаровский край, «Восстание российской электроники: возвращение “Авангарда”, новые технологии и будущее страны»;

3 место — Ведерникова Ольга, социальная сеть ВК, «Мою дочь “слили” в паблик позора: как мы это пережили и что делать, если это случилось с вашим ребенком».

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Призерами в специальной номинации от Минцифры России «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» стали:

1 место — Нерода Маргарита, информационное агентство «Бизнес-вектор», Саратовская область, «Мы все видим! Саратовская компания “Диджитал Скрипка” обучает компьютерное зрение на земле и под водой»;

2 место — Бурзиева Патимат, республиканская государственная вещательная компания «Дагестан», передача «Удивительные горцы», выпуск «Меняю мир к лучшему: Ахмет Атаев»;

3 место — Мурашко Мария, издательский дом «Амурская правда», «”Дорожный патруль” набирает высоту: в Приамурье за дорогами будет следить беспилотник»;

3 место — Клейн Елизавета, SPbIT.ru, Санкт-Петербург, «Эксперты — о локализации ИТ-продуктов в России, достижениях и нюансах в этой сфере».

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России, член жюри конкурса: «Сегодня, когда цифровые сервисы становятся частью повседневной жизни, особенно важно, кто и как о них рассказывает. Ключевая роль здесь у региональных СМИ — им доверяют, к их мнению прислушиваются, через них люди получают понятные и честные объяснения. Журналисты на местах умеют говорить о сложных технологиях простым языком, помогают разобраться в новых продуктах, предупреждают о рисках и фактически выступают проводниками цифровой грамотности. Для нас важно поддерживать это сотрудничество и вместе делать так, чтобы цифровые возможности были доступны и понятны каждому».

Призерами в специальной номинации «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» от В2С «Ростелекома» стали:

1 место — Талов Евгений, сетевое издание «Вечерний Владивосток», Приморский край, «Кто создает игры в Приморье сегодня: от мобильных гигантов до инди-энтузиастов»;

2 место — Ляшенко Александр, сайт «Губернiя Daily», «От импорта к суверенитету: как формируется экосистема российской игровой индустрии»;

3 место — Мирошник Елена, газета «Прибой», Краснодарский край, «Разработка игр в России: от идеи до мирового релиза».

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»: «Искренне рада, что наша специальная номинация, посвященная отечественной индустрии видеоигр, получила активное освещение в рамках конкурса. Мы уверены, что у индустрии видеоигр есть яркое будущее и со своей стороны продолжим развивать его. Мы продолжим и дальше поддерживать начинающих разработчиков, создавая безопасную и комфортную среду для геймеров. Нам особенно важно, чтобы журналисты и дальше освещали эту тему, так как их материалы укрепляют доверие аудитории к российским решениям и раскрывают их уникальные преимущества».

Призерами в специальной номинации «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома» стали:

1 место — Фонарёва Ольга, независимое медиа Иркутской области IRK.ru, «От тренажера к реальной технике. Как обучают машинистов экскаваторов»;

2 место — Беляцкий Владислав, информационное агентство SakhalinMedia, «Как Сахалин внедряет АСУ ТП и становится лидером цифровизации на Дальнем Востоке»;

3 место — Гилязева Ольга, издание «Территория ОМК», Кировская область, «Как трубу персонализировали».

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Заявленные на конкурс репортажи и телесюжеты наглядно демонстрируют, как цифровизация повышает эффективность отечественных предприятий. Каждый проект цифровой компании, в том числе и "Ростелекома", обретает в журналистских материалах особую наглядность благодаря историям о конкретных производственных задачах и людях, создающих новые процессы. Десятки таких публикаций формируют цельную картину развития ключевых отраслей российской экономики и подчеркивают наш вклад в этот процесс».

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе поедут в пресс-тур в Арктику, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов «Ростелекома», а также культовые места и достопримечательности Заполярья в ЯНАО.

Подробная информация — на сайте проекта.