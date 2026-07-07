Кадры решают все: как бизнес и вузы Хабаровского края выстраивают взаимодействие

Фото: пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

На бизнес завтраке предпринимателей с советом ректоров вузов и председателем Законодательной Думы обсудили острую проблему кадрового дефицита и пути ее решения. Формат – без галстуков, разговор получился откровенным и продуктивным.

Спикер краевого парламента задал тон разговору, отметив, что специалистов на рынке труда физически не хватает, а выпускники часто приходят с теоретическими знаниями, которые приходится «докручивать» уже на производстве. Особенно это касается поколения зумеров: для них важны смысл работы, самореализация и баланс между личной жизнью и карьерой.

Фото: пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

«Когда к вам приходят молодые люди из вузов, их набор знаний практически в моменте неприменим – приходится их доучивать либо переучивать. И основная задача вузов во взаимодействии с предприятиями найти те подходы, которые позволят применять знания и навыки сразу, приходя на производство», – отметил Николай Шевцов.

Среди проблем отмечен и дисбаланс запросов и ответственности молодых сотрудников.

«Три года держалась такая тенденция: люди очень хорошо ориентировались в трудовом праве с точки зрения того, что работодатель должен им, но абсолютно проваливали знания в плане того, что они сами должны работодателю. То есть не понимали, какие у них есть обязанности, какие KPI, какие требования к дисциплине и качеству работы», – поделился Михаил Рудаков, директор филиала АО «Спутниковая система «Гонец».

Университеты выразили готовность подстраиваться под запросы бизнеса, и они уже делают это через целевую подготовку (компания заранее заявляет потребность в кадрах); базовые кафедры с участием отраслевых экспертов; гибкие образовательные траектории, совмещенные с работой.

Фото: пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

«Идеальный для нас сценарий – когда время на адаптацию сотрудника снижается до нуля: человек приходит и сразу может работать. Это возможно, если студент уже трудился в компании во время учебы», – подчеркнул депутат, ректор ДВГУПС, председатель совета ректоров вузов Владимир Буровцев.

Среди идей – профориентация со школьной скамьи: экскурсии на предприятия, профильные смены и сопровождение карьерного трека.

Кроме того, вузы предлагают бизнесу не только разовые лекции, а встраивание отраслевых модулей в учебный план – с четкими результатами и контролем качества.

«Мы за стратегическое и долгосрочное сотрудничество: когда работодатель не просто приходит с пиаром компании, а ведет факультативную дисциплину с измеримым результатом», – отметил ректор ТОГУ Юрий Марфин.

А депутат, ректор ДВГАФК Сергей Галицын добавил важный акцент: «Наша задача – воспитать мыслящего специалиста, который сможет менять среду, а не просто подстраиваться под нее».

Участники встречи обменялись контактами и договорились о выработке конкретных предложений, которые через совет ректоров можно будет реализовать в образовательных учреждениях. В их числе развитие форм наставничества и вовлеченности предпринимателей в образовательный процесс.

Вузы выразили готовность корректировать учебные планы под запросы работодателей, а бизнес – активнее включаться в образовательный процесс.

Кроме того, предпринимателей пригласили на карьерные мероприятия: ярмарки профессий и дни открытых дверей.