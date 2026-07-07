Депутаты предложили освободить семьи участников СВО от платы за детсады Минобороны

Фото: Пресс-служба Думы Чукотского автономного округа

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края выступил с инициативой обратиться к Министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением освободить семьи участников СВО от оплаты за ведомственные детские сады.

Как отметил спикер краевого парламента, поддержка участников специальной военной операции и их семей остается приоритетом в работе законодателей:

«На общих собраниях Парламентской Ассоциации мы неоднократно поднимали темы, связанные с оказанием всесторонней помощи этой категории граждан. В наших регионах реализуется комплекс мер, охватывающий широкий спектр социальных гарантий. В прошлом году мы поднимали вопрос о необходимости подготовки единого стандарта региональных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей».

В развитие этих мер, Указом Президента Российской Федерации были установлены единые базовые гарантии поддержки участников СВО и других категорий граждан.

На Дальнем Востоке уже действует широкий комплекс социальных гарантий. В том числе полное освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах.

Однако наряду с муниципальными детскими садами существуют дошкольные учреждения, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ. Только в Хабаровском крае таких садов 10, их посещают более 500 детей, причем около 90% из них – это дети участников СВО.

Бюджетный кодекс РФ не позволяет тратить средства краевого бюджета на субсидирование учреждений, находящихся в федеральной собственности.

В то же время действующий приказ Минобороны РФ, регулирующий плату в ведомственных детсадах, до сих пор не содержит норму об освобождении от платы семей участников СВО. В результате возник парадокс: дети участников СВО, посещающие муниципальные сады, ходят туда бесплатно, а за посещение ведомственных садов Минобороны их родители вынуждены платить на общих основаниях.

Фото: Пресс-служба Думы Чукотского автономного округа

«Необходимо установить единый, равный подход к семьям участников СВО, чьи дети ходят в детские сады разной ведомственной принадлежности», – подчеркнул председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.

Депутаты единогласно поддержали обращение Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» к Министру обороны РФ о внесении изменений в соответствующий приказ.