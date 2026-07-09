МСП на Дальнем Востоке: нужна единая позиция регионов!

Фото: Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края

На общем собрании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов обратился к коллегам из регионов ДФО с важным предложением.

Он рекомендовал субъектам присоединиться к мониторингу состояния малого и среднего предпринимательства, чтобы вместе выработать согласованную позицию по мерам поддержки бизнеса.

Актуальность вопроса подтверждает статистика по Хабаровскому краю. В регионе в малом и среднем предпринимательстве занято более 255 тысяч человек, а их вклад в валовой региональный продукт – свыше 26 процентов. При этом предприниматели сталкиваются с серьезной нагрузкой: с 1 января 2026 года изменились налоговые правила на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, в конце 2025 года истек срок действия региональной льготы по УСН для приоритетных отраслей.

При всем этом отмечена востребованность АвтоУСН: в Хабаровском крае число плательщиков выросло в 1,5 раза, а поступления в бюджет за 5 месяцев достигли 542,9 млн рублей. По всей России количество пользователей АвтоУСН к маю 2026 года превысило 440 тысяч – это более чем в 10 раз больше, чем в конце 2025 года.

Николай Шевцов подчеркнул, что главная цель мониторинга – понять, как изменения влияют на бизнес и предложить действенные меры поддержки. В частности, предлагается рассмотреть возможность обращения в Правительство РФ с инициативой продлить эксперимент по АвтоУСН до 31 декабря 2029 года. Это особенно важно на фоне повышения НДС и снижения порога доходов для его уплаты.

«Объединение усилий регионов позволит донести до федерального центра реальную картину и выработать сбалансированные решения, которые помогут бизнесу развиваться», - подчеркнул Николай Шевцов.

Он также добавил, что в Хабаровском крае до конца 2025-го года действовала мера поддержки, когда в два раза была снижена налоговая ставка по УСН для малых предприятий, которые работают в сфере IT. Сейчас рассматривается возможность на примере Хабаровского края вернуться к этой мере, чтобы поддержать именно производителей, которым сейчас приходится наиболее сложно.