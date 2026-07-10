Общественный штаб по наблюдению за выборами готов к предстоящему обучению будущих наблюдателей

Фото: Общественная палата Хабаровского края

1 июля на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация экспертно-аналитического доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» – «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы», посвященного стартовым условиям избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

Краевой штаб по наблюдению принимал участие в заседании в режиме ВКС.

Фото: Общественная палата Хабаровского края

Как было отмечено в презентации доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы IX созыва ставит перед нами принципиально новые задачи. Главным вызовом времени становится стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. С одной стороны, цифровизация расширяет возможности гражданского участия. С другой – она рождает прямые угрозы манипуляций общественным мнением и попыток фальсификаций электорального процесса.

– В этих условиях ключевая задача регионального Общественного штаба – обучить наблюдателей выявлять манипуляции и эффективно разоблачать цифровые фейки, обеспечивая абсолютную прозрачность и легитимность выборов в крае. Наблюдатель при столкновении с деструктивным поведением или внештатной ситуацией на избирательном участке должен действовать строго в рамках правового поля, сохранять абсолютное спокойствие и фиксировать происходящее, избегая личного участия в конфликте, – отметил Сергей Рябченко, заместитель председателя общественного штаба по наблюдению в Хабаровском крае.

В конце июля в крае стартует масштабная программа обучения будущих общественных наблюдателей по стандартам Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Фото: Общественная палата Хабаровского края

Данный образовательный курс нацелен на обеспечение абсолютной прозрачности, легитимности и технологической безопасности предстоящих выборов:

– Главная цель обучения – сформировать высокопрофессиональный пул наблюдателей, способных эффективно защитить избирательный процесс от современных вызовов, включая цифровые манипуляции и информационные угрозы. Детально отработаем каждую внештатную ситуацию, научимся действовать строго в рамках правового поля, сохранять спокойствие, фиксировать нарушения и активно взаимодействовать со штабом», – подчеркнула Ольга Дунникова, преподаватель Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты Хабаровского края.