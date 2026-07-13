Мальчик не справился с течением, а девочка не умела плавать: двое детей утонули в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Официальный канал регионального управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО

За минувшую неделю в регионе зафиксированы две трагедии на водных объектах. Жертвами стали дети 9 и 10 лет. Оба случая произошли в Комсомольске-на-Амуре. Спасатели завершили поисковые работы, однако, несмотря на все усилия, спасти ребят не удалось. Подробности – в материале «КП» – Хабаровск».

В пятницу, 10 июля, в районе улицы Новаторов в Комсомольске-на-Амуре под воду ушел 9-летний мальчик. Его искали спасатели, водолазы, психологи. Операция длилась трое суток: водолазы выполнили 13 спусков, обследовав 10 квадратных километров дна и 20 километров береговой линии. Нашли только вечером 12 июля. Тело обнаружили очевидцы. Спасателям оставалось лишь достать его из воды и передать полиции для проведения следственных действий.

Фото: Официальный канал регионального управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО

Но когда водолазы еще прочесывали дно Амура, случилась новая беда. Утром 12 июля, почти в одно время с обнаружением первого тела, в оперативную дежурную смену МЧС в том же Комсомольске-на-Амуре поступил еще один сигнал.

Как сообщает следственный комитет в дневное время в искусственном карьере в районе промышленной территории Северного шоссе. 9-летняя девочка отправилась гулять с подругами к водоему. Играя в воде, ребенок, не умеющий плавать, утонул.

К месту вызова выдвинулись водолазная группа и следственно-оперативная группа. Спасатели оперативно извлекли тело из воды. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Искусственный карьер забрал жизнь еще одного ребенка.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, допрашивают очевидцев и законных представителей погибших, чтобы установить полную картину произошедшего.

Следственное управление СК России вновь обращается ко всем родителям с настоятельной просьбой: проведите с детьми разъяснительные беседы о недопустимости купания в необорудованных местах. Утопление остается одной из самых распространенных причин гибели детей во время неорганизованного отдыха. Помните, что жизнь ребенка может зависеть от минуты вашего внимания.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев гибель людей на воде связана с пренебрежением простыми, но жизненно важными правилами. Спасатели настоятельно рекомендуют родителям провести с детьми разъяснительные беседы.