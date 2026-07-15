Идем по мастер-плану: Хабаровский край лидирует по темпам роста на Дальнем Востоке

Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Губернатор Дмитрий Демешин доложил полпреду Юрию Трутневу о ходе реализации ключевых инфраструктурных проектов. Итог: Хабаровский край стал первым на Дальнем Востоке по темпам промышленного производства, а президентские мастер-планы уже меняют облик городов.

Мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, утверждённые Президентом России Владимиром Путиным, уже дают реальные результаты. А в рамках дальневосточной президентской Единой субсидии в регионе строят новые школы, больницы, дороги и общественные пространства.

О ходе реализации этих проектов и планах по комплексному развитию края губернатор Дмитрий Демешин доложил Заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. Встреча прошла накануне заседания совета Дальневосточного федерального округа во Владивостоке.

Юрий Трутнев высоко оценил результаты работы команды губернатора. По итогам 2025 года Хабаровский край стал лидером Дальнего Востока по темпам промышленного производства . Валовой региональный продукт достиг 1,7 трлн рублей, увеличившись на 2,6%, а индекс промышленного производства вырос на 18,2% — это второе место в России .

– Сегодня Хабаровский край показывает устойчивый рост по ключевым экономическим показателям. Важно, что это даёт реальные результаты для жителей — увеличиваются доходы, создаются рабочие места, пополняется бюджет, который мы направляем на развитие края, — отметил Дмитрий Демешин.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году. За январь - май оборот организаций вырос на 19,1%, промышленное производство – на 11,3%, а налоговые поступления в консолидированный бюджет увеличились на 20% .

В Хабаровске мастер-план включает 34 крупных мероприятия, в рамках которых планируется построить 69 объектов. Общая стоимость проекта 434,1 млрд рублей, из которых 75,3 млрд рублей выделят из федерального бюджета .

Уже построены тепломагистраль ТМ-35, детский сад на улице Шатова, обновлены дороги и общественный транспорт. В 2025 году началось возведение дамбы на Большом Уссурийском острове, Дальневосточного художественного музея, объединённой набережной и туристической тропы «Легенды Хехцира».

На 2026 год запланированы новые масштабные проекты: строительство семи детских садов, обновление подвижного трамвайного состава, создание межвузовского кампуса, технопарка «Амур», пункта пропуска на Большом Уссурийском острове и подготовка к созданию делового центра «Хабаровск-Сити».

Президентская Единая субсидия

На 2026-2028 годы Хабаровский край получил 2,7 млрд рублей по линии президентской Единой субсидии . Средства направят на благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске, ремонт фасадов исторических зданий и реконструкцию парка «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре.

Также финансирование пойдёт на создание стрелкового полигона для обучения молодёжи и возведение насыпи под пункт пропуска на острове Большой Уссурийский.

Благоустройство дворов

В 2026 году на средства президентской Единой субсидии благоустроят 21 дворовую территорию. На эти цели направят 145 млн рублей . География объектов обширна: в Хабаровске – 7 дворов, в Комсомольске-на-Амуре – 5, в Николаевске-на-Амуре – 2, в Советской Гаване – 2, по одному в Вяземском, Бикине, Ванино, Чегдомыне и Амурске .

– На реализацию данных проектов будет направлена президентская единая субсидия, что позволит качественно преобразить отобранные дворы, сделав их комфортнее и безопаснее, — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края .

За период с 2022 по 2025 год за счёт средств федерального бюджета уже благоустроено 372 дворовые территории.