Проверка репродуктивного здоровья по ОМС

Фото: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

В рамках профилактического осмотра и диспансеризации граждане репродуктивного возраста могут бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья — это помогает выявить риски, способные повлиять на зачатие, беременность и роды. Для этого необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Имея на руках полис ОМС «СОГАЗ-Мед» — вы не только сможете получить всю необходимую медицинскую помощь, но и проконсультироваться у страховых представителей о своих правах в системе ОМС, получить качественную защиту при их нарушении.

Этапы диспансеризации

1 й этап — первичное физикальное обследование (доступно в любых медорганизациях):

• для женщин: пальпация молочных желёз, осмотр шейки матки, микроскопическое, цитологическое исследования и ПЦР тест на инфекции (18–29 лет) — проводит акушер гинеколог;

• для мужчин: осмотр уролога либо хирурга с профильной подготовкой.

При выявлении отклонений пациента направляют на углублённую диагностику.

2 й этап:

• для женщин: УЗИ молочных желёз и органов малого таза (в начале цикла), ПЦР тест на инфекции мочеполовой сферы (30–49 лет), повторный приём акушера гинеколога;

• для мужчин: спермограмма, исследования на инфекции, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, консультация уролога (или хирурга с профильной подготовкой).

С 2026 года женщинам 21–49 лет 1 раз в 5 лет доступно определение ДНК вирусов папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование.

Подробнее о том, какие обследования входят в перечень профилактических мероприятий и как их пройти, вас могут бесплатно проконсультировать представители страховой компании «СОГАЗ-Мед». Просто позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис.

Важные условия

Если в поликлинике нет нужного оборудования или специалистов, медорганизация обязана:

• организовать забор материала и направить его в другую медорганизацию (в т.ч. федеральную);

• привлечь необходимых врачей (в т.ч. в формате выездного приёма) и проинформировать граждан о дате и времени приёма.

Помните: отсутствие нужного специалиста или оборудования в вашей поликлинике — не повод отказываться от обследования. Если вы не можете получить назначенные обследования по ОМС – это нарушение закона. Не миритесь с этим! Действуйте: позвоните по номеру 8-800-100-07-02, напишите на сайте sogaz-med.ru или зайдите в ближайший офис «СОГАЗ-Мед».

Для будущих родителей компания «СОГАЗ Мед» запустила проект «PRO.Рождение»: в нём собрана информация о диспансеризации, обследованиях, направлении на ЭКО и других вопросах, связанных с планированием семьи.

Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Лицензия ОС № 3230 - 01 от 11.09.2025. Erid: 2SDnjdNDay9