Эффективность развития края должна оцениваться тем, хотят ли люди связывать с регионом своё будущее. Фото: Официальный канал губернатора Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в большом интервью изданию "Аргументы и факты" обозначил перечень достигнутых показателей и сформулировал цельную философию развития региона на ближайшие 10–15 лет. Подробнее о том, как промышленность, образование и социальная политика сплетаются в единую стратегию развития, что ждет Большой Уссурийский и зачем губернатор лично штурмовал горные вершины читайте в эксклюзивном материале «Комсомольской правды».

Ключевой месседж, проходящий красной нитью через все темы – от авиастроения до туризма: эффективность власти измеряется не тоннами стали или километрами дорог, а желанием людей оставаться здесь жить, работать и растить детей. Этот тезис меняет оптику восприятия всей экономической политики края. Промышленность, образование и городская среда перестают быть разрозненными сферами и превращаются в единый конвейер по созданию «региона-магнита».

Промышленный ренессанс

Дмитрий Демешин последовательно отказывается от инерционной модели развития, где промышленность существует сама по себе. Его подход – создание экосистемы, где крупные предприятия становятся якорями для малого и среднего бизнеса.

Акцент сделан не на сохранении мощностей, а на углублении кооперации. Производство Су-57 и импортозамещенного SJ-100 – это лишь вершина айсберга. Стратегически важным выглядит решение по локализации производства двигателя ПД-8 именно в крае. Это превращает Хабаровский край из сборочной площадки в центр компетенций гражданского авиастроения. Аналогичный подход применен к Хабаровскому судостроительному заводу: его превращают в мультидисциплинарный центр (судостроение + металлообработка + машиностроение), что позволяет гибко использовать кадры и оборудование.

Губернатор четко выделяет приоритеты будущего – робототехника, БПЛА, микроэлектроника и малотоннажная химия. Это не популизм, а взгляд в сторону сокращения ручного труда и повышения производительности. В условиях кадрового голода (характерного для Дальнего Востока) роботизация производства рассматривается не как угроза занятости, а как необходимость для конкурентоспособности.

Полигон для «экономики будущего»

Проект развития острова выходит далеко за рамки трансграничного моста. Дмитрий Демешин позиционирует его как полигон новой экономики, где апробируются нестандартные механизмы.

Международная ТОР: Это принципиально новый для России формат, предполагающий совместную работу инженеров РФ и КНР. Это не просто торговля ресурсами, а обмен технологиями внутри одной промышленной площадки.

Идея создания презентационной площадки «Национальный центр России» на границе с Китаем – это тонкий геополитический ход. Регион становится «витриной» технологического суверенитета страны для азиатских партнеров.

Управленческий подход здесь – опережающее инфраструктурное развитие. Пока идет строительство переходов, уже ведется концептуальная проработка технопарка и логистики, чтобы к моменту открытия пункта пропуска бизнес получил не просто дорогу, а готовую среду для запуска проектов.

Кадры решают всё

Пожалуй, самый сильный блок интервью – образовательная политика. Дмитрий Демешин рушит стереотип о том, что власть должна лишь «обещать рабочие места». Он настаивает на перезагрузке системы среднего профессионального образования (СПО) через программу «Профессионалитет».

Вместо абстрактных лекций – участие работодателей в подготовке со школьной скамьи (пример центра «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре).

Губернатор подчеркивает, что рабочий в авиации или судостроении сегодня – это высокооплачиваемая профессия, а не «удел неудачников». Это сознательная попытка поменять ценностные ориентиры молодежи, предлагая им карьерный трек «колледж – завод – вуз (заочно) – ведущий инженер».

Отдельный акцент на программах «Сельский доктор». Здесь прослеживается логика: не удержать всех в крупных городах, а создать условия для осознанного выбора жизни в малых населенных пунктах через решение жилищного вопроса.

«Бизнес для своих»

Дмитрий Демешин демонстрирует нестандартный для бюрократической машины стиль управления, который можно назвать «принципом личного участия». Восхождение на гору и сплав по реке в Охотском районе – это инструмент проверки.

«Нельзя развивать то, чего не видел», – заявляет он. Это дает ему право требовать от подчиненных конкретных решений по развитию туризма (настилы, смотровые, сохранение озер), потому что он знает изнанку вопроса.

Поддержка СВО: зесь подход также переходит от «выплаты пособий» к полноценной реабилитационной экосистеме. Важны две новации:

«Бизнес для своих» – не просто гранты, а комплексное сопровождение (обучение, льготное финансирование, гарантии), что превращает ветеранов из иждивенцев в предпринимателей-резидентов.

Центр адаптивных видов спорта и санаторий «Уссури»: Двойная выгода – социальная реабилитация военнослужащих и одновременное развитие медицинского туризма, что делает эту статью расходов потенциально окупаемой и устойчивой.

Синтез экономики и человечности

Главное, что отличает стратегию Демешина – отсутствие отраслевого разрыва. Он не говорит о промышленности, образовании и туризме как о разных ведомствах. Он говорит о них как о звеньях одной цепи:

Промышленность создает статус и зарплаты. Образование готовит кадры под эти зарплаты. Городская среда создает комфорт для траты этих зарплат. Туризм и развитие острова создают идентичность и связь с «большой землей».

Губернатор переводит дискуссию из плоскости «выживания региона» в плоскость «привлекательности региона». Его управленческий подход – это попытка создать на Дальнем Востоке территорию, где патриотизм подкрепляется экономической рациональностью и качеством жизни. Край должен стать местом, где престижно жить, а не только работать вахтой. Именно в этом заключается его стратегическое видение развития на десятилетия вперед.