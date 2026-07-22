Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в большом интервью изданию "Аргументы и факты" обозначил перечень достигнутых показателей и сформулировал цельную философию развития региона на ближайшие 10–15 лет. Подробнее о том, как промышленность, образование и социальная политика сплетаются в единую стратегию развития, что ждет Большой Уссурийский и зачем губернатор лично штурмовал горные вершины читайте в эксклюзивном материале «Комсомольской правды».
Ключевой месседж, проходящий красной нитью через все темы – от авиастроения до туризма: эффективность власти измеряется не тоннами стали или километрами дорог, а желанием людей оставаться здесь жить, работать и растить детей. Этот тезис меняет оптику восприятия всей экономической политики края. Промышленность, образование и городская среда перестают быть разрозненными сферами и превращаются в единый конвейер по созданию «региона-магнита».
Дмитрий Демешин последовательно отказывается от инерционной модели развития, где промышленность существует сама по себе. Его подход – создание экосистемы, где крупные предприятия становятся якорями для малого и среднего бизнеса.
Акцент сделан не на сохранении мощностей, а на углублении кооперации. Производство Су-57 и импортозамещенного SJ-100 – это лишь вершина айсберга. Стратегически важным выглядит решение по локализации производства двигателя ПД-8 именно в крае. Это превращает Хабаровский край из сборочной площадки в центр компетенций гражданского авиастроения. Аналогичный подход применен к Хабаровскому судостроительному заводу: его превращают в мультидисциплинарный центр (судостроение + металлообработка + машиностроение), что позволяет гибко использовать кадры и оборудование.
Губернатор четко выделяет приоритеты будущего – робототехника, БПЛА, микроэлектроника и малотоннажная химия. Это не популизм, а взгляд в сторону сокращения ручного труда и повышения производительности. В условиях кадрового голода (характерного для Дальнего Востока) роботизация производства рассматривается не как угроза занятости, а как необходимость для конкурентоспособности.
Проект развития острова выходит далеко за рамки трансграничного моста. Дмитрий Демешин позиционирует его как полигон новой экономики, где апробируются нестандартные механизмы.
Международная ТОР: Это принципиально новый для России формат, предполагающий совместную работу инженеров РФ и КНР. Это не просто торговля ресурсами, а обмен технологиями внутри одной промышленной площадки.
Идея создания презентационной площадки «Национальный центр России» на границе с Китаем – это тонкий геополитический ход. Регион становится «витриной» технологического суверенитета страны для азиатских партнеров.
Управленческий подход здесь – опережающее инфраструктурное развитие. Пока идет строительство переходов, уже ведется концептуальная проработка технопарка и логистики, чтобы к моменту открытия пункта пропуска бизнес получил не просто дорогу, а готовую среду для запуска проектов.
Пожалуй, самый сильный блок интервью – образовательная политика. Дмитрий Демешин рушит стереотип о том, что власть должна лишь «обещать рабочие места». Он настаивает на перезагрузке системы среднего профессионального образования (СПО) через программу «Профессионалитет».
Вместо абстрактных лекций – участие работодателей в подготовке со школьной скамьи (пример центра «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре).
Губернатор подчеркивает, что рабочий в авиации или судостроении сегодня – это высокооплачиваемая профессия, а не «удел неудачников». Это сознательная попытка поменять ценностные ориентиры молодежи, предлагая им карьерный трек «колледж – завод – вуз (заочно) – ведущий инженер».
Отдельный акцент на программах «Сельский доктор». Здесь прослеживается логика: не удержать всех в крупных городах, а создать условия для осознанного выбора жизни в малых населенных пунктах через решение жилищного вопроса.
Дмитрий Демешин демонстрирует нестандартный для бюрократической машины стиль управления, который можно назвать «принципом личного участия». Восхождение на гору и сплав по реке в Охотском районе – это инструмент проверки.
«Нельзя развивать то, чего не видел», – заявляет он. Это дает ему право требовать от подчиненных конкретных решений по развитию туризма (настилы, смотровые, сохранение озер), потому что он знает изнанку вопроса.
Поддержка СВО: зесь подход также переходит от «выплаты пособий» к полноценной реабилитационной экосистеме. Важны две новации:
«Бизнес для своих» – не просто гранты, а комплексное сопровождение (обучение, льготное финансирование, гарантии), что превращает ветеранов из иждивенцев в предпринимателей-резидентов.
Центр адаптивных видов спорта и санаторий «Уссури»: Двойная выгода – социальная реабилитация военнослужащих и одновременное развитие медицинского туризма, что делает эту статью расходов потенциально окупаемой и устойчивой.
Главное, что отличает стратегию Демешина – отсутствие отраслевого разрыва. Он не говорит о промышленности, образовании и туризме как о разных ведомствах. Он говорит о них как о звеньях одной цепи:
Промышленность создает статус и зарплаты. Образование готовит кадры под эти зарплаты. Городская среда создает комфорт для траты этих зарплат. Туризм и развитие острова создают идентичность и связь с «большой землей».
Губернатор переводит дискуссию из плоскости «выживания региона» в плоскость «привлекательности региона». Его управленческий подход – это попытка создать на Дальнем Востоке территорию, где патриотизм подкрепляется экономической рациональностью и качеством жизни. Край должен стать местом, где престижно жить, а не только работать вахтой. Именно в этом заключается его стратегическое видение развития на десятилетия вперед.