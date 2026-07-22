«Амурские тигрицы» начали подготовку к сезону

Фото: Волейбольный клуб "Амурские тигрицы"

Хабаровский женский волейбольный клуб получил собственную базу – реконструированный стрелковый тир имени Героя России Максима Пассара. Команду возглавил новый главный тренер, а в составе усиление и сохранившийся костяк. Сезон обещает быть жарким: Кубок Сибири, Кубок России и борьба за выход в Суперлигу.

«Амурские тигрицы» больше не кочевники. У клуба наконец появилась своя тренировочная база – часть реконструированного по поручению губернатора Дмитрия Демешина стрелкового тира имени Героя России Максима Пассара передана волейболисткам.

«Зал отремонтирован, приведён в порядок. Здесь игровой зал, зал для йоги, тренажёрный зал, зал для стретчинга, зона для восстановительных процедур и прекрасные раздевалки для наших девушек. Для любой команды база – это самое главное», – рассказывает спортивный директор клуба Константин Приходько.

Теперь «тигрицы» занимают всё тренировочное время двумя командами. Это значит, что ни одна тренировка не срывается из-за отсутствия площадки.

Фото: Волейбольный клуб "Амурские тигрицы"

Перезагрузка тренерского штаба

В новом сезоне клуб ждут серьёзные изменения. Константин Приходько, который раньше совмещал посты спортивного директора и старшего тренера, теперь сосредоточится исключительно на управленческой работе.

Главным тренером основной команды назначен Михаил Третьяков. Опытный специалист, знакомый с элитой российского волейбола, уже приступил к работе.

«Ожидания только самые наилучшие. Обстановка благоприятная. Все работают с полной самоотдачей. На нас влияет наша географическая особенность – дальневосточным командам приходится много и долго летать. А значит, сейчас нужно построить фундамент, за счёт которого мы будем играть в сезоне», – делится первыми впечатлениями Михаил Третьяков.

В клубе остаётся и первый главный тренер «Амурских тигриц» Александр Щурин, теперь в должности старшего тренера. Именно под его руководством команда в сезоне 2023/24 выиграла золото Высшей лиги «Б», Кубок Сибири и Дальнего Востока и уверенно дебютировала в Высшей лиге «А».

А тренером по общефизической подготовке назначен Владимир Бондаренко – человек-легенда. Заслуженный мастер спорта, чемпион мира и Европы по тяжёлой атлетике, рекордсмен России, Европы и мира. Его появление в штабе – серьёзная заявка на профессионализм.

Фото: Волейбольный клуб "Амурские тигрицы"

Костяк сохранён, есть усиление

Команде удалось сохранить лидеров прошлого сезона. Продолжают карьеру в клубе: либеро и капитан команды Дарья Железко; диагональный Вероника Стасилевич; связующий Ирина Лобанова; доигровщик Валентина Бачинина; центральный блокирующий Василиса Володина; доигровщик Анна Крутихина; центральный блокирующий Белла Гацалова.

А ещё в коллектив влились семь новых игроков: Полина Сарапова, Карина Ахмедова, Екатерина Краснова, Алина Ахметова, Виктория Гуляева, Ксения Андреева и Светлана Козарь.

Связующая Ирина Лобанова признаётся, что оставаться в Хабаровске было осознанным выбором.

«Здесь классная команда, классная организация. Всё на высшем уровне. Отсюда не хочется уезжать. У нас превосходные болельщики, которые поддерживают команду. Клуб делает всё, чтобы можно было расти и развиваться, и я чувствую, что я здесь прибавляю», – рассказала спортсменка.

Фото: Волейбольный клуб "Амурские тигрицы"

Когда болеть за «тигриц»

Сезон стартует уже в сентябре. Первый серьёзный турнир – Кубок Сибири и Дальнего Востока памяти заслуженного тренера СССР Ольги Ивановой. Он пройдёт с 3 по 8 сентября в Красноярске и посвящён 50-летию первого розыгрыша. Соперники: «Енисей», «Омичка», «Динамо» (Приморский край), «Динамо-Забайкалка» и «Локомотив-Ангара».

Следом – предварительный этап Кубка России. Он пройдёт с 12 по 16 сентября в Хабаровске. В группе с «тигрицами»: «Динамо-Метар» (Суперлига), «Минчанка» (Суперлига), «ЮЗГУ-Атом» и «Динамо-Забайкалка». Победитель группы выходит в полуфинал.

А регулярный чемпионат Высшей лиги «А» стартует 10 октября. В этом сезоне – новый формат: 12 команд, спаренные матчи в 11 туров (всего 22 игры), затем плей-офф с четвертьфинала. Победитель получает прямую путёвку в Суперлигу, серебряный призёр – право на переходные матчи.

Добавим, что волейбол в Хабаровском крае входит в десятку самых популярных видов спорта. Им занимаются более 22 тысяч человек, из которых свыше 860 – воспитанники спортивных школ.

Напомним, клуб «Амурские тигрицы» основан в 2023 году по решению губернатора Дмитрия Демешина. И за два сезона команда уже успела громко заявить о себе: золото Высшей лиги «Б», Кубок Сибири и Дальнего Востока, уверенный дебют в Высшей лиге «А». А в 2025 году Хабаровск впервые принял Кубок Сибири и Дальнего Востока с участием команд Суперлиги и представителей КНДР – победа «тигриц» над иностранным гостем обеспечила России победу в турнире.