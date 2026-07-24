В Комсомольске-на-Амуре дали старт строительству квартала «Яблоневый сад»

Фото: Пресс-служба Unikey (Юникей)

В городе Юности состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент будущего квартала «Яблоневый сад», который реализует федеральный застройщик UNIKEY*.

Новый квартал станет крупнейшим проектом комплексного развития территории в городе и объединит современное жилье, благоустроенные общественные пространства и комфортную городскую среду. В церемонии приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представители правительства региона, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Павел Симигин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Максим Иванов, глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев и генеральный директор UNIKEY* Айгуль Юсупова. Вместе они дали старт строительству нового жилого квартала.

— Для нас «Яблоневый сад» — это гораздо больше, чем строительство жилого комплекса. Мы создаем новый городской квартал, сохраняя природное окружение, формируя современную среду для жизни и одновременно инвестируя в развитие общественных пространств Комсомольска-на-Амуре. Мы благодарны правительству Хабаровского края и администрации города за доверие и уверены, что совместными усилиями реализуем проект, которым будут гордиться жители, — отметила генеральный директор UNIKEY* Айгуль Юсупова.

Фото: Пресс-служба Unikey (Юникей)

Главным символом мероприятия стала закладка капсулы в основание будущего квартала. Дмитрий Демешин и Айгуль Юсупова поместили в капсулу памятную монету, семена яблони, буклет проекта и детские рисунки. Примечательно, что их сделали юные комсомольчане, представляя, как в будущем будет выглядеть их город.

Реализация проекта будет осуществляться в четыре очереди. Ввод первой очереди, включающей дома № 1 и № 2, запланирован на IV квартал 2028 года. Вторая очередь (дома № 3 и № 4) будет завершена в IV квартале 2029 года, третья очередь (дома № 5 и № 6) — в IV квартале 2030 года. Завершающим этапом станет строительство домов № 7 и № 8, ввод которых намечен на III квартал 2032 года.

Проект позволит не только обеспечить жителей новым комфортным жильем, но и создать общественные пространства, отвечающие современным стандартам городского развития и потребностям жителей города: летний кинотеатр, детскую игровую комнату, коворкинг, зал для йоги и растяжки. А на городских грядках внутри самого ЖК люди смогут выращивать овощи.

В рамках КРТ застройщик берет на себя социально значимые обязательства по восстановлению фонтана на центральной набережной Комсомольска-на-Амуре. Помимо ремонта самого сооружения, планируется комплексное обновление прилегающей территории: появятся новые зоны отдыха, малые архитектурные формы, современное освещение. Работа по развитию общественных пространств уже началась. В прошлом году при участии UNIKEY* были обновлены центральная площадь и аллея, ведущая к набережной: капитально отремонтирована сцена, установлены новые опоры освещения и флагшток.

Особенностью проекта станет бережное отношение к существующему озеленению. При строительстве планируется максимально сохранить зеленые насаждения, а часть деревьев и кустарников пересадить, чтобы впоследствии использовать их при благоустройстве территории нового квартала.

Напомним, проект реализуется в период масштабного развития Комсомольска-на-Амуре — одного из крупнейших промышленных центров Дальнего Востока. Сегодня здесь сосредоточена почти половина промышленного производства Хабаровского края. «Яблоневый сад» станет не только новым жилым кварталом, но и частью большого процесса обновления города, объединяя современную архитектуру, благоустроенные общественные пространства и ответственное отношение к городской среде.

*UNIKEY - ЮНИКЕЙ

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