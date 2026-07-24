Депутат Иван Рыбин: Время защитить водителей Хабаровска

Фото: Законодательной Думой Хабаровского края

К депутату Законодательной Думы Хабаровского края Ивану Рыбину обратились избиратели, столкнувшиеся с массовыми штрафами за парковку на участках без признаков благоустройства. Парламентарий изучил проблему и выступил с критикой сложившейся практики, призвав городскую администрацию к диалогу вместо судебных разбирательств.

Поводом для вмешательства депутата стала официальная статистика: с начала года автомобилистам выписано более 2700 постановлений на общую сумму 5 миллионов рублей только за стоянку на так называемых «газонах», которые фактически являются пустырями.

«Люди получают по 3–4 постановления, тратят время, нервы, а теперь ещё и вынуждены заказывать экспертизы за 10 тысяч рублей, чтобы доказать очевидное: на пустыре не было газона», — заявил Иван Рыбин.

Депутат подчеркнул, что соблюдение правил благоустройства необходимо, однако городские власти должны как можно скорее предоставить возможность комфортной и безопасной парковки. В качестве примеров он привел Волочаевский городок, улицы Подгаева, Истомина и Засыпной, где годами существуют засыпанные щебнем технические проезды без единой травинки, но при этом именно эти территории остаются очагами массовых штрафов.

«Если в документах значится место для произрастания травы, а по факту это пустырь без намека на растительность, значит, у людей должна быть возможность инициировать организацию там парковочного места. Если возможности нет, администрации необходимо благоустроить такие зоны, высадить зеленые насаждения. Почему до сих пор нет понятного механизма, позволяющего жителям законно обустроить стоянку на таком участке? Это не только несправедливо, но и палка в колеса водителей», — отметил депутат.

По мнению Ивана Рыбина, штрафы не должны быть основным источником решения вопросов местного значения. Отсутствие парковочных мест во дворах толкает жителей на вынужденные нарушения. Итогом такой политики становится рост недоверия между властью и горожанами.

Вместо судебных тяжб Иван Рыбин предложил администрации Хабаровска сесть за стол переговоров с жителями, разъяснить порядок организации парковочных мест и, главное, выработать дорожную карту по ликвидации парковочного дефицита.

«Сначала условия, потом санкции. Только в такой последовательности рождается нормальный, благоустроенный город для людей», — резюмировал Иван Рыбин.