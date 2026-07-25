Сергей Кравчук: Ремонт проспекта 60-летия Октября выходит на финишную прямую

Горячий сезон на дорогах Хабаровска. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Реконструкция проспекта 60-летия Октября выходит на финишную прямую, на улице Серышева и Шеронова кипят работы, а по просьбам жителей ремонтируют переулки и лестницы. Какие дороги приведут в порядок в 2026 году – в материале «КП».

Проспект 60-летия Октября

Реконструкция одной из главных магистралей Хабаровска началась четыре года назад и идёт поэтапно. Первый этап охватил участок от улицы Суворова до Машинистов, второй – от Машинистов до Аэродромной, третий – от Аэродромной до переулка Гаражного. Сейчас на завершающем, четвёртом этапе обновляют участок от переулка Гаражного до улицы Большой. Его протяжённость – 1,8 километра.

По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, на проспекте полностью обновляют дорожное полотно. Используют современный щебёночный асфальтобетон – материал, который уже четыре года успешно применяют в городе. Он износостойкий и выдерживает интенсивное движение. Также обустраивают тротуары, системы водоотведения и устанавливают новый бортовой камень.

«Мы понимаем, насколько важен проспект 60 летия Октября для жизни города. Отмечу, что и путепровод, соединяющий улицу Юности и Проспект, длительное время нуждался в комплексном ремонте. После проведения работ конструкция будет более надежной, а движение по развязке станет комфортнее для автомобилистов», – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Улица Серышева

Реконструкция улицы Серышева идёт в два этапа. В этом году работы запланированы на участке от Тургенева до Знаменщикова. Полностью завершить объект обещают к концу октября 2027 года. На проект выделено почти 234 миллиона рублей. В 2026 году освоят более 102 миллионов, в 2027-м – оставшиеся 132 миллиона.

На дороге частично заменят основание на участках со «слабыми» зонами, установят новые гранитные бордюры и обустроят тротуары и пешеходные связи. А также уложат два слоя асфальта, включая износостойкий верхний и установят фонари.

«Улица Серышева – одна из самых оживленных в городе, поэтому мы будем внимательно следить за каждым этапом ремонта. Наша задача - сделать дорогу долговечной. Работы будут вестись без полного перекрытия движения. Я прошу хабаровчан с пониманием отнестись к временным трудностям, ведь в итоге мы получим по-настоящему качественную и безопасную трассу», - сказал глава города.

Улица Шеронова

На участке от Ленина до Волочаевской вместе с ремонтом дороги заменят трамвайные пути. Это одна из ключевых особенностей обновлённого участка. Используют железобетонные шпалы и технологию «бархатный путь» – сварные стыки вместо традиционных. Это уменьшает износ колёсных пар и самих рельсов, делает движение тише и плавнее.

Реконструкция предполагает полную выемку старого грунта, замену основания и переход на современные материалы. После окончания работ электротранспорт станет ходить быстрее и тише.

Также на Шеронова обустроят широкую тротуарную дорожку, нанесут велосипедную разметку и безопасные переходы. Стоимость реконструкции – более 271 миллиона рублей.

Развязка 65-летия Победы – 60-летия Октября

На развязке сменят асфальтовое покрытие, сделают деформационные швы, барьерное ограждение, водоотведение и тротуары. Стоимость ремонта развязки и моста – 406 миллионов рублей.

Улица Запарина

Здесь появятся новая комфортная остановка общественного транспорта. Дорогу расширят до трёх полос – это повысит пропускную способность. Для пешеходов обустроят удобные дорожки, а прилегающие территории благоустроят. Специалисты высадят деревья, которые станут естественной защитой от пыли.

Кроме того, по просьбам жителей ремонтируют переулок Гражданский. Эта дорога испытывает значительную нагрузку из-за интенсивного потока автомобилей от улицы Запарина до «Броско Молла». Финансирование – из городского бюджета.

Перекрёсток Павла Морозова и Суворова

Несмотря на наличие виадука, жители жаловались на сложность пересечения проезжей части. Перекрёсток включён в перечень аварийно-опасных объектов. В рамках модернизации здесь оборудуют пешеходные переходы, расширят и обустроят ответвления на Суворова при движении в центр, установят современный светофор, проведут работы по водоотведению и установят два остановочных павильона на остановке «Судостроительный завод».

Также со стороны Суворова сделают заезд и выезд для транспорта, направляющегося к заводу.

Помимо ремонтов в рамках нацпроекта, дорожники приведут в порядок:

- бульвар Москвитина и улицу Выставочную;

- переулок 3-й Путевой;

- участки от Суворова до Черняховского и от Горького до Молодёжной;

- проезд от Краснореченской до Павла Морозова;

- улицы Правобережная, Санаторная, Джамбула.

По поручению губернатора Дмитрия Демешина благоустроят дорогу от Калараша до спортшколы «Дельфин» и территорию от дома по Краснореченской, 9 до ТЦ «Марина».

По обращениям жителей отремонтируют улицы Космическая и Королёва. Также реконструируют мостовое сооружение в районе дома №5 по Краснореченской.

Внимание – маломобильным гражданам

При проектировании объектов большое внимание уделяют доступности для всех граждан. Продолжается обследование маршрутов семей с детьми-инвалидами. За три года обследованы 22 маршрута, 50% барьеров устранены.

На улице Шевченко – от Муравьёва-Амурского до Уссурийского бульвара – отремонтируют тротуар и лестницы, обустроят пандус. В районе дома №23 по Дикопольцева приведут в порядок лестничный спуск. А у дома №51 по Лермонтова появится пандус. Все эти объекты восстановят по просьбам жителей.

«За последние 3 года приведено в порядок около 80 километров дорог. Благодаря участию в национальных проектах, инициированных президентом России, удается решать масштабные задачи: приводить в порядок крупные магистрали, обустраивать пешеходные переходы, создавать удобную транспортную инфраструктуру», – подытожил Сергей Кравчук.