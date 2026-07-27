Надо говорить о проблемах: в Хабаровске прошел Дальневосточный Медиафорум

Фото: Антон Шевченко

В Хабаровске завершился Дальневосточный Медиафорум – главное событие года для всех, кто работает со словом на Дальнем Востоке. Две площадки, Дом офицеров ВВО и Молодежный досуговый центр, два дня кипели. Журналисты, блогеры, пресс-секретари, студенты и даже федеральные звезды: Дмитрий Губерниев, Семен Пегов, Юрий Васильев, профессор ВШЭ Марат Баширов.

Открыл форум губернатор Дмитрий Демешин, и его слова стали главным лейтмотивом.

– СМИ – это посредник между властью и обществом. Но журналисты не должны успокаивать власть отчетами об успехах. Они должны честно говорить о проблемах. Там, где не работают дороги, где люди не могут записаться к врачу или сталкиваются с бюрократическими отказами, – заявил глава региона.

Он признался: регулярно узнает о недоработках чиновников именно из публикаций и за это поблагодарил журналистское сообщество.

Центральными треками стали патриотическое воспитание, адаптация ветеранов СВО, современные медиатехнологии, борьба с дезинформацией и молодежная журналистика.

Депутат Госдумы Максим Иванов подчеркнул: для власти медиа – это не трибуна, а «уши». Именно из публикаций, телесюжетов и постов жителей становятся видны реальные точки напряжения: школа, дорога, медицина, поддержка семей участников СВО.

– Нас часто критикуют, и это нормально. Лучший ответ на критику – не спор ради спора, а работа на земле. Где есть проблема включаемся и доводим до результата. Где фейк, то спокойно показываем факты. Не оставляем людей один на один с ложью, – заявил Иванов.

Губернатор дополнил: противники России действуют всё изощреннее, но главное оружие в борьбе с фейками – правда и единство.

В форуме участвовали представители всех регионов ДФО. В программе – более 20 экспертных дискуссий, лекций и мастер-классов.

На закрытии форума случилось историческое событие. Впервые в Хабаровском крае присвоили региональные почетные звания в сфере медиа.

«Заслуженный журналист Хабаровского края»:

- Екатерина Серикова – директор ГТРК «Дальневосточная»

- Марина Семченко – обозреватель газеты «Тихоокеанская звезда»

- Вячеслав Коренев – заместитель гендиректора по информпвещанию ИТА «Губерния»

«Заслуженный работник сферы массовых коммуникаций»:

- Александр Ким – директор Хабаровской студии телевидения

- Светлана Львова – редактор газеты «Суворовский натиск»

- Сергей Сайко – директор филиала «Российской газеты» в Хабаровске

– Дальний Восток и Хабаровский край уже не просто следуют информационным трендам – мы сами их формируем. Роль Востока России будет только расти, и нам потребуется больше талантливых, умелых представителей медиасферы. Таких форумов будет больше, – подвел итог на закрытии губернатор.

В прошлый раз подобное мероприятие проводилось в Хабаровском крае в далёком 2018 году. Все участники отметили, что с тех пор организационный уровень существенно вырос. В секциях и дискуссиях приняло участие рекордное количество медиаспециалистов Дальнего Востока – свыше полутора тысяч человек, а перед региональными журналистами выступил целый пул известных федеральных спикеров. Организаторы анонсировали, что следующее событие пройдет уже в 2027 году.