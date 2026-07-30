Надежда на осень: лососёвая путина в Хабаровском крае идет с отставанием

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Хабаровский край по вылову пока уступает только Камчатке, но отставание от прошлого года составляет почти 34%. Основная надежда — на осеннюю кету, прогноз по которой 13 тысяч тонн. Из-за штормов и паводков рыбакам могут отсрочить платежи. Подробности – в материале «КП».

По состоянию на 26 июля вылов тихоокеанских лососей в Хабаровском крае составил 8 145 тонн. Регион занимает второе место на Дальнем Востоке после Камчатки с долей 18,2% от общего вылова по России. За неделю прирост составил почти 2,9 тысячи тонн.

В структуре вылова: горбуша – 83,9% (6 835 тонн); кета – 15,8% (1 283 тонны); нерка –0,3% (21 тонна) и остальные виды – менее 1 тонны.

Однако по сравнению с прошлым годом общий вылов снизился на 33,8%. Отставание по горбуше — 36,9%, по кете всего 9,3%. Основные подходы кеты ещё впереди, и на них делают ставку рыбаки и власти.

Где и что ловят?

Основной вылов горбуши (4 514 тонн) приходится на подзону Приморье в Татарском проливе — это побережье Советско-Гаванского, Ванинского, Ульчского и Николаевского районов. Там освоение прогноза достигло 67,4%.

По кете лидирует река Амур и Амурский лиман — там добыто 550 тонн, или 43% от всей кеты по краю. Однако освоение прогноза здесь пока низкое — всего 3,9% от плановых 14 140 тонн. Но сезон только набирает обороты.

В Тугуро-Чумиканском районе вылов вырос на 2,4% по сравнению с прошлым годом. В Охотском районе по горбуше ситуация сложнее — падение составило 96,6%. Причина — погодные условия и естественные колебания численности. По кете там падение — 52,9%. А вот в Аяно-Майском районе вылов кеты вырос на 25,8% относительно прошлого года.

«На вчерашний день в крае добыли чуть больше 8,5 тысячи тонн. В подзоне Приморья — это побережье Татарского пролива — добыто более 4,5 тысячи тонн горбуши. Это меньше, чем в 2024–2025 годах, но для последних лет результат неплохой — путина там завершается, больших приростов мы уже не ожидаем», – прокомментировал ход путины председатель комитета рыбного хозяйства правительства края Никита Король.

По Амуру и Амурскому лиману ситуация следующая:

«Идёт вылов летней горбуши и кеты, прогнозы были небольшие — чуть более 1 тысячи тонн каждого вида, сейчас добыто около 500–600 тонн. С 20 августа начнётся промысел осенней кеты с прогнозом около 13 тысяч тонн — надеемся, рыбаки освоят выделенные объёмы».

А вот в Северо-Охотоморской подзоне расчёты науки не оправдались:

«Расчёты науки были благоприятными 20 тысяч тонн горбуши, но они пока не оправдываются из-за сложных погодных условий и штормов. По кете промысел только начинается, отстаём от прошлого года, но впереди целый месяц –рассчитываем на достижение плановых уловов».

Особый момент – финансовая нагрузка на рыбаков. Если предприятия не достигнут результатов, власти готовы пойти навстречу:

«По итогам путины, если предприятия не достигнут результатов, подготовим обращение о переносе платежей на более поздний срок», – заявил Никита Король.

В Охотском муниципальном округе темпы вылова пока отстают от показателей прошлых лет. Основная причина – аномальные паводки и затяжные дожди, которые повлияли на подходы рыбы и условия промысла.

При этом в Аяно-Майском районе, напротив, по кете отмечается положительная динамика – вылов вырос на 25,8% по сравнению с прошлым годом.

В комитете рыбного хозяйства подчеркивают: путина ещё не завершена.

«Впереди — основной ход кеты, и мы сохраняем надежду на улучшение динамики. Практика показывает, что в отдельные годы основные объемы осваиваются именно во второй половине июля — августе. Мы разделяем обеспокоенность Ассоциации предприятий рыбной отрасли и понимаем финансовое давление на бизнес, связанное с календарём платежей за пользование участками. Готовы оперативно реагировать по итогам завершения путины».

Главная надежда на осеннюю кету. С 20 августа стартует промысел, прогноз около 13 тысяч тонн. Если погода не подведёт, рыбаки смогут наверстать упущенное.

Власти готовы поддержать бизнес: отсрочка платежей может стать реальной мерой, если итоговые показатели окажутся низкими.