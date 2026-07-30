Ирина Каткова: Военная ипотека — это целевой жилищный кредит, который оплачивается государством участникам Накопительной ипотечной системы

На фото: Ирина Каткова-руководитель отдела продаж агентства Кварум

29 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Хабаровск» руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Кварум» Ирина Каткова рассказала, как работает военная ипотека и кто может ею воспользоваться.

Радиослушатели на волнах 88.3 FM узнали, чем эта программа отличается от обычного кредита, какие подводные камни ждут военнослужащего при покупке квартиры, и кто на самом деле выбирает жилье — банк, государство или сам защитник Отечества.

Эксперт объяснила, как агентство проверяет юридическую чистоту объектов, как правильно выбрать банк, избежать отказа в одобрении, и как воспользоваться льготной военной ипотекой , а также дала практические советы по осмотру жилья. Поговорили и о сроках службы для участия в программе, и о том, можно ли купить квартиру дистанционно, не выезжая из отдаленной части.

Все это и не только смотрите и слушайте в нашем подкасте по итогам эфира или по специальной ссылке.