Татьяна Колмыкова: Как записаться к узкому специалисту, если талонов нет, — разбираемся в прямом эфире

На фото: Татьяна Колмыкова, и.о. заместителя министра, начальник управления информатизации отрасли, лекарственного обеспечения, лицензирования

30 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Хабаровск» и.о. заместителя министра – начальник управления информатизации отрасли, лекарственного обеспечения и лицензирования Татьяна Колмыкова рассказала, как хабаровчанам попасть на прием к узким специалистам.

Радиослушатели на волнах 88.3 FM узнали, с какими врачами в регионе сложнее всего, почему без терапевта попасть к кардиологу или неврологу не получится, и сколько по закону можно ждать своей записи.

Эксперт объяснила, какие способы записи существуют помимо «Госуслуг», что делать при срочной необходимости и куда жаловаться, если терапевт отказал в направлении. Поговорили и о диспансеризации: помогают ли анализы выявить скрытые проблемы и может ли пациент пройти к узкому специалисту онлайн по телемедицине. Также Татьяна Константиновна дала четкий алгоритм действий для тех, кто столкнулся с отказом в направлении

Все это и не только смотрите и слушайте в нашем подкасте по итогам эфира.