Сергей Кравчук: «Объединяя усилия муниципальных команд, создаём равные условия для жизни во всём крае»

Фото: Антон Шевченко/ Михаил Коробицын

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края», мэр Хабаровска Сергей Кравчук совершили рабочую поездку в Николаевский район.

В ходе визита руководители региона и Совета муниципальных образований приняли участие в памятных мероприятиях к 90-летию перелёта экипажа Чкалова, проверили состояние исторической Петровской косы (где принято решение о благоустройстве), посетили школу № 1 после капитального ремонта и обсудили перспективы деревянного домостроения и развития спортивной инфраструктуры. В планах расширение практики возведения деревянных домов на другие районы и приобретение инвентаря для лыжной школы.

Визит был посвящён вопросам комплексного развития северных территорий региона, модернизации социальной, образовательной и спортивной инфраструктуры, сохранению исторического наследия и реализации перспективных экономических проектов.

В рамках поездки состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 90-летию легендарного беспосадочного перелёта экипажа Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова на самолёте АНТ-25. Руководители региона и Совета муниципальных образований вместе с прибывшими потомками лётчиков-героев почтили память первопроходцев советской авиации.

Также в ходе рабочего визита губернатор и председатель Ассоциации проверили состояние Петровской Косы. Дмитрий Демешин подчеркнул её историческую значимость: «С Петровской косы началась наша российская история на Амуре. В 1850 году начальник Амурской экспедиции капитан Геннадий Невельской поднял здесь российский флаг, основав первое русское поселение в Приамурье. В ходе рабочей поездки в Николаевский район принял решение привести в порядок территорию на Петровском зимовье – установим здесь беседку и малые архитектурные формы. Поручил эту работу Совету муниципальных образований под руководством Сергея Кравчука».

«Мы выполним поручение губернатора региона Дмитрия Викторовича Демешина по благоустройству исторической зоны на Петровской косе. Это наш общий долг перед памятью великих первопроходцев», – Сергей Кравчук подтвердил готовность выполнить поставленную задачу.

Важным пунктом программы стало ознакомление с ходом реализации проекта деревянного домостроения в Николаевске-на-Амуре. В текущем году будет введён в эксплуатацию первый двухэтажный дом из профилированного бруса на 13 квартир, всего планируется построить 10 таких домов. Аналогичный проект реализуется в Чегдомыне (15 домов). Застройщик использует древесину, заготовленную в Николаевском районе. В перспективе практику деревянного домостроения планируется расширить на Ванинский и Ульчский районы.

Особое внимание уделили спортивной и образовательной инфраструктуре. В Николаевской лыжной школе завершён капитальный ремонт базы «Старт» по краевой программе: заменены инженерные коммуникации, кровля, окна и двери, обустроены раздевалки. Губернатор отметил, что на дистанции протяжённостью километр устанавливают опоры освещения, а в планах – видеонаблюдение и благоустройство территории.

Сергей Кравчук сообщил, что Совет муниципальных образований окажет адресную поддержку лыжной школе.

«Совет муниципальных образований региона окажет адресную поддержку Николаевской лыжной школе в приобретении нового инвентаря для базы "Старт". Объединяя усилия муниципальных команд, мы создаём равные и комфортные условия для жизни, учёбы и занятий спортом во всём Хабаровском крае. Губернатор Дмитрий Демешин объявил 2026 год – Годом спорта. И мы продолжаем способствовать тому, чтобы в нашем регионе улучшались условия для занятий физической культурой», – отметил глава Хабаровска.

В Николаевске-на-Амуре завершился комплексный капитальный ремонт средней школы № 1 по нацпроекту «Молодёжь и дети». Полностью обновлены классы, оборудованы цифровые лаборатории и современные залы. На завершающем этапе – благоустройство территории и асфальтирование автогородка.

Подводя итоги поездки, Сергей Кравчук подчеркнул значимость консолидации усилий муниципальных образований.

«Развитие Хабаровского края невозможно без тесного взаимодействия и взаимной поддержки всех его городов и районов. Ассоциация "Совет муниципальных образований" выступает надёжной платформой для такого сотрудничества. Наша задача как представителей муниципальной власти – не замыкаться в границах своих территорий, а оказывать практическую помощь коллегам», – подчеркнул глава Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук.