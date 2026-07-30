Дмитрий Демешин: набережная Комсомольска-на-Амуре стала единым трёхкилометровым маршрутом

Кадр из видео с официального канала Дмитрия Демешина

Прогулочный маршрут без разрывов теперь соединяет разные участки набережной. Строители завершили возведение причальной стенки, которая уже выдерживает подъём уровня воды. А скоро у обновлённого причала смогут швартоваться скоростные «Метеоры» и теплоходы. Подробности – в материале «КП».

В Комсомольске-на-Амуре завершились основные работы по объединению набережной в непрерывный прогулочный маршрут. Теперь жители и гости города могут гулять, бегать и кататься на велосипедах вдоль Амура без разрывов между отдельными участками.

Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Для создания единого маршрута строители завершили возведение причальной стенки и благоустройство прилегающей территории. Протяжённость обновлённой набережной составляет около трёх километров.

Кадр из видео с официального канала Дмитрия Демешина

Новая причальная стенка уже прошла проверку. Поднявшийся уровень воды в Амуре не стал для неё проблемой – конструкция успешно выдерживает нагрузку.

У причала смогут останавливаться скоростные суда «Метеор», суда типа «ОМ» и теплоход «70 лет Победы». Для их приёма оборудованы три причальные ниши.

На объекте также подвели электросети, смонтировали систему водоотведения, установили поручни и новое освещение. Всё сделано для того, чтобы набережная была не только красивой, но и удобной и безопасной.

Основную часть обновлённой набережной открыли в августе 2025 года, накануне Дня строителя. В церемонии по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин. Работы проводятся в рамках реализации мастер-плана развития Комсомольска-на-Амуре.

Кадр из видео с официального канала Дмитрия Демешина

Теперь остался последний штрих – реконструкция здания речного вокзала. Работы выполняет компания «Форпост» из Николаевска-на-Амуре. По словам губернатора, подрядчик соблюдает установленные сроки.

«Участок набережной, находившийся много лет в заброшенном состоянии, теперь – настоящая визитная карточка Комсомольска-на-Амуре. Благодарю строителей за работу», – подчеркнул Дмитрий Демешин.

Для Комсомольска-на-Амуре появление единой набережной – событие, которое меняет облик города. Теперь у жителей и туристов есть современное общественное пространство для прогулок и отдыха. А у города – новый инфраструктурный объект, который открывает возможности для развития речного транспорта.

«Метеоры» и другие суда смогут швартоваться у обновлённого причала, что сделает речные путешествия удобнее. А непрерывный прогулочный маршрут длиной три километра – это уже не просто набережная, а полноценная зона притяжения для жителей всех возрастов.

Хабаровский край имеет стратегическое значение для России, а Комсомольск-на-Амуре — один из ключевых промышленных центров Дальнего Востока. Здесь сосредоточены предприятия авиационной, судостроительной и других отраслей, важных для экономики и технологического развития страны. Поэтому развитие города последовательно поддерживают на федеральном уровне, а сам Комсомольск стал городом президентского внимания.