Яркие выходные в Хабаровске: гид по главным событиям с 3 по 9 августа 2026 года

Фото: Пресс-служба администрации Комсомольского муниципального района

Середина лета в Хабаровске – время, когда город раскрывается в своем культурном и гастрономическом многообразии. Неделя с 3 по 9 августа 2026 года обещает быть особенно насыщенной: в центре внимания – масштабный этнофестиваль, книжный праздник, гастрономические эксперименты и спортивные старты. Рассказываем о самых интересных событиях, которые не стоит пропускать.

Этническая неделя: «ЭТНОФЕСТ. Земля черного дракона»

Главное событие недели – Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов России «ЭТНОФЕСТ. Земля черного дракона», который пройдет 8 и 9 августа. Название фестиваля отсылает к древнему имени Амура – реки Черного дракона, символа силы и мудрости.

Масштабный марафон национальной культуры развернется сразу на трех городских площадках:

- Хабаровский краевой дворец культуры профсоюзов – торжественное открытие 8 августа в 16:30, конкурсные просмотры и выставка-ярмарка мастеров

- Дом народного творчества – 9 августа в 09:00 деловая встреча по сохранению родных языков

- Сценический комплекс стадиона имени Ленина – грандиозный праздник с 15:30 до 20:30

В фестивале участвуют 37 творческих коллективов и мастеров из семи регионов России. Гостей ждут выступления хореографических, вокальных и фольклорных ансамблей, в том числе эвенский ансамбль «Нургэнэк» из Камчатки и фольклорный ансамбль «Чиргилчин» из Тывы. Ярким завершением праздника станет огненное шоу.

Книжный фестиваль «Золотая Ригма»

Хотя сам фестиваль завершится 2 августа, его культурный резонанс сохранится на всю неделю. В парке имени Муравьева-Амурского прошел IV летний книжный фестиваль, посвященный Году единства народов России. На площадке выступали дальневосточные писатели, проходили презентации новых книг, мастер-классы и театрализованные представления. Особое внимание было уделено юбилярам 2026 года – поэту Петру Комарову и писателю Всеволоду Сысоеву. Тем, кто не успел посетить фестиваль, стоит посетить Дальневосточную государственную научную библиотеку – там сохраняются книжные экспозиции в течение месяца.

Спортивно-этнокультурный праздник в Верхней Экони

8 августа в селе Верхняя Эконь Комсомольского района (выездное событие для активных) состоится масштабный праздник «ЭТНОРАН» и «Тропа Мэргэна». Программа включает:

- Соревнования по парусному спорту «Малый кубок Амура – 2026»

- Беговые дистанции: 2,5, 9, 12 и 20 км по горному рельефу; 5 и 10 км по грунту

- Велогонка на 25 км

- Скандинавская ходьба

- Семейный костюмированный забег на 2,5 км (команды от трех человек в единой форме с элементами национальной одежды)

Для участников организован трансфер из Комсомольска-на-Амуре. Мероприятие приурочено к Году спорта в Хабаровском крае и 100-летию Комсомольского района.

Еженедельные спортивные практики

Каждую субботу на Центральной набережной проходят бесплатные утренние занятия йогой (8:00, 12+). Практика рассчитана на любой уровень подготовки – от новичков до опытных. Это городской проект, объединяющий людей вокруг здорового образа жизни.