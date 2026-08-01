Аисты, кета и черепахи: Россия и Китай объединились для спасения природы Амура

Фото: Пресс-служба "Заповедное Приамурье"

Экопартнёры из Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян наметили совместные проекты на 2027 год. Учёные будут вместе изучать водные экосистемы, редких птиц и восстанавливать популяции рыб, а на Большом Уссурийском острове может появиться центр реабилитации для журавлей и аистов.

В Хабаровске завершилось рабочее совещание специалистов ФГБУ «Заповедное Приамурье» и национального природного резервата «Саньцзян» из китайской провинции Хэйлунцзян. Два заповедника — российский «Большехехцирский» и китайский «Саньцзян» — сотрудничают уже четверть века, и теперь стороны выходят на новый уровень взаимодействия .

По словам директора ФГБУ «Заповедное Приамурье», кандидата биологических наук Владимира Андронова, за 25 лет совместной работы удалось многого достичь. Один из главных успехов — восстановление популяции дальневосточного аиста. Если 20 лет назад в китайском заповеднике насчитывалось всего 3–4 гнезда этих краснокнижных птиц, то сейчас их уже 144 . Это реальный результат природоохранного сотрудничества.

Фото: Пресс-служба "Заповедное Приамурье"

Биологическим символом новой совместной научной программы станет дальневосточный аист. Эта птица объединяет водно-болотные угодья, поймы рек, кормовые участки и миграционные маршруты сразу двух стран.

Учёные планируют создать на Большом Уссурийском острове совместный Центр воспроизводства, реабилитации и реинтродукции редких водно-болотных птиц — красноногого ибиса, дальневосточного аиста и журавлей. Для науки это станет площадкой для мониторинга, кольцевания, спутникового мечения и оценки эффективности восстановления популяций. Для просвещения местом, где школьники, студенты и туристы смогут увидеть конкретный результат международного сотрудничества.

Особый интерес у китайской стороны вызвало направление сотрудничества по мониторингу качества воды, рыб, водных беспозвоночных, амфибий и рептилий. Эти работы предложено объединить в программу «Живая Уссури». Основная роль здесь отведена оценке восстановления популяции кеты в бассейне Уссури.

Начальник отдела по научному исследованию резервата «Саньцзян» Чжао Ваньцин уточнила: «Научный интерес резервата "Саньцзян", в том числе, изучение жизненного цикла кеты и механизма её восстановления. Для этого предстоит большая работа по изучению причин и угроз состояния рыбных запасов, затем разработка мер для последовательного их восстановления».

Мониторинг состояния дальневосточной черепахи, водной среды и кормовой базы на ключевых участках обитания и размножения дополнит программу по направлению прогноза устойчивости водно-болотных экосистем. Китайские коллеги также высоко оценили чистоту водоёмов российских заповедников и богатое разнообразие древесной растительности, особенно кедровые леса, которые в Китае почти не сохранились из-за высокой освоенности территорий .

На совещании заслушали 7 докладов и приняли несколько важных решений: в 2027 году начать подготовку концепции совместной научной программы по ключевым видам животного и растительного мира, а также экосистемам Амуро-Уссурийского бассейна. А также продолжить совместные исследования по мониторингу трансграничных видов — дальневосточного аиста, орлана-белохвоста и амурского тигра и развивать экологический туризм и научный обмен, создавая новые маршруты по обе стороны границы.

Кроме того, стороны работают над созданием международного трансграничного резервата на базе заповедников «Большехехцирский» и «Саньцзян», что позволит более оперативно реагировать на незаконные рубки леса, браконьерство и природные пожары .