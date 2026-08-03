В Хабаровске на одной площадке встретились восемь коренных народов

Фото: Ульяна Кузьменко

В эту субботу в хабаровском ресторане «Интурист» собрались потомки древних охотников и рыболовов – нанайцы, нивхи, ульчи, удэгейцы, эвенки, эвены, орочи и негидальцы. Они приехали, чтобы познакомить горожан и туристов с культурой и кухней своих предков. Оттого здесь пахло свежей рыбой, звучали горловые песни под бубен, а на столах дымились блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение.

Презентация национальной кухни коренных нардов Севера (0+) прошла в рамках фестиваля «Амта» (0+).

Фото: Ульяна Кузьменко

«Амта» в Год единства народов России

За организацию отвечала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. Помощь в проведении оказали министерство туризма региона, комитет рыбного хозяйства и бизнес-партнеры. Дату выбрали не случайно: 2026-й объявлен Годом единства народов России, а 9 августа во всем мире отмечают День коренных народов.

Гастрономическое шоу открыл председатель Комитета рыбного хозяйства правительства края Никита Король. Он напомнил, что в регионе живет более 20 тысяч представителей коренных этносов, и сохранять их историю – долг государства.

– Мы познакомимся с культурой и кухней народов, которые веками живут здесь. Ваши предки всегда были умелыми охотниками и рыболовами, и сегодня вы сохраняете эти навыки. Надеюсь, все получат только положительные эмоции. Всем приятного аппетита! – сказал Никита Валерьевич.

Фото: Ульяна Кузьменко

Организаторы отметили, что участники не просто готовят – они передают энергетику своих мест. И это чувствовалось в каждом блюде.

– «Когда они приходят, они несут ауру своих сел и стойбищ. Это сражает наповал! Кухню невозможно описать – ее нужно пробовать. Мы сделали большое дело – популяризовали традиции коренных народов. Пусть туристы знают, какой богатый Хабаровский край! – поделилась представитель Ассоциации.

Фото: Ульяна Кузьменко

Как звучит тайга

Но совсем скоро слова сменились звуками: гармонь и бубен задали ритм, а горловое пение на языках коренных народов наполнило зал древней силой. Артисты будто оживили сказания о духах тайги и Амура.

В центре внимания оказалась Марина Эльтун – учительница, многодетная мать и мастерица, сохраняющая редкое искусство вышивки по рыбьей коже. Ее работы с хищниками и рыбами притягивали взгляды не меньше, чем ароматы с кухонных столов.

Впрочем, главное действо развернулось вокруг дегустации: гости с восхищением наблюдали, как воссоздали аутентичные рецепты, использовав дары местной природы.

Фото: Ульяна Кузьменко

Когда еда объединяет

Настоящий фурор произвел мастер-класс по разделке сазана и приготовлению талы. Замороженная рыба превращалась в тончайшие ломтики, которые в щедро сдабривали солью, перцем и черемшой. А к соседним столами посетителей заманивали уже готовые закуски, десерты, вторые и первые блюда, от которых так и текли слюнки. Всем все хотелось сразу попробовать, ведь было трудно удержаться от распростершихся изысков.

Фото: Ульяна Кузьменко

Особую атмосферу создавало то, что многие гости не просто пробовали угощения – они сами включались в процесс. Представители этносов с радостью объясняли тонкости разделки рыбы, рассказывали, как правильно выбрать ингредиенты.

Так за одним столом встретились и опытные мастера, и новички, и просто любопытные горожане – всех объединила любовь к настоящей дальневосточной кухне.