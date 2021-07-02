Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Холод и большое количество осадков расстроило жителей краевой столицы на завершающейся неделе. Совсем не летняя прохлада заставила хабаровчан вновь одеться в брюки и теплые кофты. Хотя остались и те, кто продолжил гулять в шортах при невысоких температурах.

- В конце недели осадки будут прекращаться, а температура вновь повысится, - пообещали синоптики Дальневосточной УГМС.

Эксперты отметили, что не исключены кратковременные грозовые дожди. Но в целом днем воздух станет прогреваться от +24 до 29 градусов. Ночные температуры также изменятся. Станет чуть теплее – от +13 до +18 градусов. В общем, первые июльские выходные ожидаются жаркими.

А вот в начале следующей недели могут пройти кратковременные дожди с грозами. Однако температура не должна упасть ниже установившихся. Также успокоится ветер. В краевой столице будет дуть южный ветер с меньшей скоростью, чем в середине текущей недели.

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