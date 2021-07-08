Терпим и привыкаем: когда закончится мошка в Хабаровске?

Духота и наводнение породили новую напасть - агрессивную мошку, от которой нет спасения на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске каждое лето преподносит не шибко приятные сюрпризы. Этот год не стал исключением - к городу приближается аномальный паводок, а термометры уже несколько дней показывают температуру в +30 градусов. Духота и наводнение породили новую напасть - агрессивную мошку, от которой нет спасения на улице.

ТАКОГО НЕ ПРИПОМНИМ

Мошка - не что-то уникальное для Хабаровска. Знает и стар, и млад: цветет клубника - значит, скоро пойдут кровососы. Как только ягода перестанет плодоносить, мошка отступит и оставит в покое. Эти насекомые каждое лето кусают жителей городов, сел и дачников.

Но, как справедливо замечают хабаровчане, не в таком количестве, как в этом году. Сперва кровососы орудовали в пригородах, но уже сейчас тучи насекомых переместились в города. Стоит остановиться, поднять голову, и за роем жужжащих тварей не будет видно неба.

- Такое впечатление, что мошка сейчас возьмет, поднимет тебя и унесет в свое логово, - пишут пользователи соцсетей.

- Невозможно погулять, даже по городу. Мошка начинает лезть в лицо, психуешь и идешь домой.

- Я на даче полностью одетый, заправленный и в сетке на лице работаю. Все равно не спасает.

Надоедливые насекомые забиваются в глаза, уши и рот, умудряются забраться под одежду и искусать человека. Причем укусы мошки - очень болезненны. Эти насекомые отщипывают кусочек плоти и пускают под кожу ядовитую слюну. Как итог - зудящий волдырь. В худшем случае укусы мошки могут вызвать аллергическую реакцию, при которой поднимается температура, появляются слабость, тошнота, одышка, боль в суставах и самое страшное - анафилактический шок.

ИЗЫДИ!

Мошка любит селиться по берегам водоемов. Здесь она живет и размножается. Так что сразу предупреждаем: отдых на озере может обернуться пыткой. Тем более сейчас, когда уровень воды в Амуре и мелких речушках растет, затапливая травянистые участки, в которых любят прятаться кровососы.

- В эту зиму и весну мы зашли с высоким уровнем воды в Амуре, из-за чего были подтоплены некоторые территории. Плюс надвигающийся паводок выгоняет мошку и комаров из травы. А высокие температуры воздуха создают благоприятные условия для дальнейшего размножения насекомых, - рассказал «КП» Кирилл Горохов, биолог, педагог детского эколого-биологического центра Хабаровска.

Учитывая, что высокий уровень Амура будет держаться минимум до конца лета, скорого избавления от мошки ждать не стоит. Даже по самым скромным прогнозам надоедливые кровососы оставят людей в покое в сентябре.

А ЕСЛИ ОБРАБОТАТЬ?

Все чаще слышится мнение о том, что решить проблему нашествия мошки можно дезинсекцией. Раньше кровососов морили, распыляя пестициды с вертолета, поэтому, по мнению горожан, насекомых было меньше.

- Такая практика применялась для технологических водоемов, но таковых мало, а значит, дезинсекцией ситуацию глобально не решить. Кроме того, мор мошки может нарушить пищевую цепочку - этих насекомых едят мальки рыб и стрекозы, которые потом служат пищей для птиц, - добавил Кирилл Горохов.

СПАСАЕМСЯ ВСЕМ, ЧЕМ МОЖНО

Спреи и репелленты:

- в магазинах огромное количество, выбирайте на свой вкус и кошелек. Наиболее эффективные те, на упаковке которых написано «от мошки и комаров».

Масло чайного дерева:

- нанести на открытые участки кожи, действует как природный репеллент.

Ваниль:

- порошковую ваниль растворить в воде и нанести на тело. Также продается в виде масла. Немного ванили можно добавить на источник огня.

Гвоздика, базилик, эвкалипт:

- масло нанести на тело или веер и отмахиваться от насекомых. Второй способ - смазать открытые участки кожи, или капнуть на источник огня.

Черемуха и базилик:

- мелко нарезать и поставить в нужное место.

Дым:

- дым от костра отпугивает кровососов. Главное - обращаться с огнем, соблюдая технику безопасности, и разжигать костер в разрешенных местах.

Если вас все же укусила мошка, не нужно чесать зудящий волдырь. Можно приложить к нему лед, либо нанести специальный бальзам. Если боль невыносимая - поможет таблетка обезболивающего.