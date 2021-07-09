«У ребенка случались приступы эпилепсии»: стали известны подробности убийства малыша в поселке Новый Ургал

Мать погибшего Данила могла периодически избивать ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подруга беременной женщины, убившей двухлетнего сына, рассказала подробности про их семью. По словам Алены, [имя изменено, - прим. ред.] мать погибшего Данила периодически применяла силу в отношении ребенка. Подозреваемую в убийстве задержала полиция.

- На людях Настя была хорошей матерью, но дома вела себя совсем по-другому. Мы с подругой как-то сидели в гостях, у Насти плакал ребенок - просил поесть. Она как-то агрессивно качала его на руках и не давала еды. Малыш все равно капризничал. Тогда нас с подругой выпроводили из дома. Мы и поняли, что хозяйка жилища немного не в себе, а на фоне беременности у нее вообще крыша поехала, - поделилась Алена.

Как рассказала знакомая подозреваемой, за несколько дней до трагедии ребенок тяжело дышал - у него было что-то не так с переносицей и рукой, похоже, сломаны. Соседи думали, что малыш упал, но после случившейся трагедии уверены - это дело рук матери. Теперь в этом предстоит разобраться следственным органам.

Муж подозреваемой в убийстве - Анатолий - отказывается комментировать ситуацию. По словам жителей поселка Новый Ургал, мужчина не хочет слышать что-то о своей супруге и ее поступке. Как он относился к ребенку - неизвестно. Алена рассказала, что отец семейства постоянно работал.

- У пары родился мальчик, но потом к ним нередко приезжала скорая. Как мы слышали, у ребенка случались приступы эпилепсии, он болел. С Анатолием я разговаривала дня два назад, он ничего и сказать не может о своей жене и ее поступке. Я знаю, что когда Настя била мальчика, то сломала ему ребро, и оно воткнулось в легкое, - добавила Алена.

В региональном следкоме «КП»-Хабаровск» сообщили, что информация об убийстве малолетнего с особой жестокостью поступила 1 июля. Специалисты провели тщательный осмотр места преступления, изъяли предметы и следы, имеющие значение для дела. Подозреваемую мать задержали и заключили под стражу.

- Мальчик воспитывался в полной семье, семья на учете в органах профилактики не состояла. В отношении должностных лиц органов опеки и попечительства следственными органами проводится проверка о возможном наличии нарушений в их действиях, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время дело передано для расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.